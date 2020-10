17-Jährige wird bei Unfall leicht verletzt

Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochmittag in Gammertingen leicht verletzt worden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag mitteilte, war die Jugendliche gegen 13 Uhr auf der Europastraße unterwegs. Dort fuhr sie aus Unachtsamkeit auf das Auto eines 48-Jährigen auf, der an der Einmündung zur Bergstraße verkehrsbedingt hatte anhalten müssen. Das Leichtkraftrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.