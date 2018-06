100 000 Euro Zuschuss: Busbahnhof in Gammertingen soll barrierefrei werden

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in Gammertingen soll barrierefrei werden. Gleichzeitig wünscht sich die Verwaltung eine Modernisierung der 30 Jahre alten Busbuchten. Dank einer Förderung des Landes könnte der 200 000 Euro teure Umbau noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden, wenn der Rat in seiner nächsten Sitzung grünes Licht gibt. Wie Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg mitteilt, wird das Stuttgarter Verkehrsministerium wahrscheinlich rund die Hälfte der Gesamtkosten übernehmen. Der erste Schritt in einem zweiteiligen Bewerbungsverfahren wurde jetzt erfolgreich gemeistert. Eine Bewilligung sei damit „so gut wie sicher“, sagt Kämmerer Siegfried Hagg.

Bahnhof-Umbau gab Anstoß für ZOB-Modernisierung

Erste Ideen für den Umbau waren bereits vor gut einem Jahr entstanden. Als die Hohenzollerische Landesbahn ihren Bahnhof neu und barrierefrei gestaltet hat, wollte auch die Stadt als Träger des benachbarten Omnibusbahnhofs nachziehen. „Da wir in Gammertingen mit Mariaberg eine Behinderteneinrichtung haben, wollen wir in diesem Bereich fortschrittlich ein“, sagt Kämmerer Siegfried Hagg. Auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann habe sich seinerzeit für den Umbau ausgesprochen. Die Verwaltung sei daraufhin aktiv geworden, habe erste grobe Pläne anfertigen lassen. Im Herbst bewarb sich die Stadt schließlich mit dem Projekt beim Verkehrsministerium für eine Förderung.

„Einen Eigenanteil für die Maßnahme haben wir auch bereits in den Haushaltsplan für 2018 eingestellt“, sagt Kämmerer Hagg. Schon dabei habe er die erhofften Landes-Zuschüsse von mindestens 90 000 Euro einkalkuliert. Das bedeutet aber auch: Ohne das Fördergeld könnte der Umbau nicht gestemmt werden. Umso größer ist daher jetzt die Freude. Das Tübinger Regierungspäsidium überbrachte Bürgermeister Jerg in der vergangenen Woche die gute Nachricht: Der ZOB steht auf der Förderliste für Projekte des öffentlichen Personennahverkehrs für den Zeitraum von 2018 bis 2022. Das heißt: Im Rahmen des Landesgemeindefinanzierungsgesetzes (LGVFG) kann der Komplettumbau mit maximal rund 50 Prozent der Kosten gefördert werden.

Bevor tatsächlich Bagger anrollen können, gibt es allerdings noch einige Formalitäten zu erledigen: Allem voran muss der Stadtrat dem Umbau zustimmen. Bei der Sitzung am 26. Juni werden die Ratsmitglieder den Vorentwurf vorgestellt bekommen und darüber abstimmen, ob das zurate gezogene Planungsbüro eine detaillierte Ausarbeitung mit einer genaueren Kostenberechnung aufstellen darf. Stimmt der Gemeinderat dem zu, will die Verwaltung in den Sommermonaten den konkreten Förderantrag beim Regierungspräsidium Tübingen einreichen.

Der erste Plan sieht vor, dass die vier schräg angeordneten Bussteige erhöht und verbreitert werden. Aktuell sind sie nur 1,60 Meter breit. Künftig sollen sie auf eine Breite von drei Metern wachsen und in Richtung Bus mit einem sogenannten „Kasslerbord“ versehen werden. Damit werden sie den ebenerdigen Ein- und Ausstieg in den Bus erleichtern. Im Gegenzug zur vorgesehenen Verbreiterung der Bussteige werden die vier Busfahrspuren von aktuell 4,50 Meter auf 3,50 Meter verschmälert und etwas richtungsangepasst mit so genannten „Anschlagborden“ versehen: So können die Busse näher an die Bussteige heranfahren.

Leitsystem für Sehbehinderte wird installiert

Jeweils am nördlichen und südlichen Ende sollen die Zugänge zu den Bussteigen abgesenkt werden, damit Rollstuhlfahrer sowie Passanten mit Rollator oder Kinderwagen problemlos zum Bus gelangen können. Im weiteren Verlauf der Abreiten soll auf dem gesamten Busbahnhof-Gelände ein sogenanntes „taktiles Leitsystem“ ergänzt werden. Dabei handelt es sich um helle Betonpflaster als Kontrast zum Asphalt oder um ein besonderes Pflaster zur Führung sehbehinderter oder blinder Menschen. Die Beleuchtung des Busbahnhofes soll mit neuen LED-Leuchten gestaltet werden. Zudem werden die bisherigen Wartebereiche und die Fahrplantafeln erneuert.

Wenn Rat und Regierungspräsidum grünes Licht für diese Pläne geben, könnte der Umbau laut Stadt im Frühjahr 2019 beginnen.