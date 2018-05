Ärztin kehrt Gammertingen den Rücken

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg muss sich nach einem neuen Arzt für sein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) umsehen: Dr. Bauda van Soest arbeitet dort noch bis zum 30. Juni und tritt dann eine neue Stelle an. Damit tut sie es ihrem Ehemann Martin gleich, der Gammertingen bereits vor einem Jahr den Rücken gekehrt hatte. Patienten kritisieren die „ständigen Arztwechsel“ und fürchten um die medizinische Versorgung in der Stadt – doch Bürgermeister Holger Jerg und auch Mariaberg hoffen auf eine baldige Nachfolgeregelung.

Allgemeinmediziner Dr. Martin van Soest war im Oktober 2015 nach Gammertingen gekommen, seine Frau Bauda folgte wenig später nach dem Abschluss einer Facharztausbildung für Behindertenmedizin. Anderthalb Jahre später wurde bekannt, dass sich der Arzt wieder verabschiedet. Zu den Gründen äußerten sich weder er selbst noch Mariaberg.

Nun scheint sich die Geschichte zu wiederholen. „Erst wurde Herrn Dr. van Soest das Leben schwer gemacht, jetzt hat Mariaberg offenbar auch seine Frau vergrault“, sagt ein Patient, der das Ehepaar van Soest als „hervorragende Ärzte“ bezeichnet. Doch was die Ärztin tatsächlich zum Rückzug bewogen hat, bleibt erneut im Unklaren: Zu den Hintergründen wollte sie sich auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ebenso wenig äußern wie Mariaberg.

Beide Seiten bestätigen aber, dass die Ärztin Ende Juni aufhört. „Ich fand die Arbeit in Mariaberg toll“, sagt Dr. Bauda van Soest. Dennoch wechsle sie im Sommer an ein medizinisches Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung in Reutlingen. Außerdem dementiert die Ärztin Gerüchte über eine Trennung von ihrem Mann. Die beiden seien nach wie vor glücklich verheiratet. Ihr Mann arbeite inzwischen in einem Zentrum für Rehabilitation und Pflege in Mössingen.

Angesichts des Rückzugs der Allgemeinmedizinerin fürchtet ihr Patient um die Ärzteversorgung in Gammertingen. „An wen sollen sich die älteren Patienten und die Menschen mit Behinderung denn jetzt wenden?“, fragt er. Mariaberg hofft, auf genau diese Frage bald eine Antwort präsentieren zu können. „Die Nachfolgeregelung für Frau Dr. van Soest läuft: Wir befinden uns im Gespräch mit Allgemeinmedizinern, die ihr Nachfolger werden könnten“, sagt Mariabergs Pressesprecher Robert Zolling. Das Unternehmen hoffe auf eine schnelle Lösung sowohl für seine Klienten als auch für die anderen Patienten aus Gammertingen.

Um beide Patientengruppen hatte sich Dr. Bauda van Soest gekümmert. „In Mariaberg leben gut 300 Klienten. Hinzu kommen unsere Mitarbeiter“, sagt Robert Zolling. „Allerdings ist Frau Dr. van Soest nicht unsere Heimärztin: Selbstverständlich gilt bei uns die freie Arztwahl und es gibt auch Klienten, die sich für einen anderen Arzt entscheiden.“ Umgekehrt kamen auch Patienten in die Sprechstunde, die ansonsten nichts mit Mariaberg zu tun haben.

Auch für den Fall, dass es keinen nahtlosen Übergang geben wird, sei die medizinische Versorgung der Klienten sichergestellt, sagt Robert Zolling: „Für diejenigen, die nicht mobil sind, können wir einen Fahrdienst zu Ärzten in der Region anbieten. Damit haben es unsere Klienten leichter als externe Patienten.“ Zur Not gebe es auch noch die Möglichkeit, ein Krankenhaus aufzusuchen. Generell sieht Zolling beim Thema Ärzteversorgung aber auch die Stadt Gammertingen in der Pflicht.

„Mariabergs Vorstand hat mich rechtzeitig über den Weggang von Frau Dr. van Soest informiert“, sagt Bürgermeister Holger Jerg. „Anschließend hatten wir intensive Gespräche darüber, was auch wir als Kommune tun können.“ In diese sei auch Ärzteberater Dr. Roman Hadjio involviert gewesen. Nun gelte es, die eine oder andere bürokratische Hürde zu nehmen. Sollte das gelingen, hoffe auch er auf eine zeitnahe Nachfolgeregelung – zum Wohle der Mariaberger Klienten, aber auch für alle anderen Gammertinger.