Momentan sind die Bürger der Gemeinden Kettenacker, Feldhausen und Harthausen besonders froh über ihre Backhäuser. Denn Dank ihnen müssen sie auch während der Krise nicht auf frisches Brot verzichten und für etwas Gebackenes nicht den Ort verlassen.

Die Nachfrage ist an allen drei Standorten ungebremst, Tendenz eher sogar leicht steigend. Die verantwortlichen Backmeisterinnen Silvia Steinhart und Iris Weiß aus Harthausen, Marianne Jaudas aus Feldhausen und Diana Riveroff mit Christa Guhl und Karl Lazic aus Kettenacker backen Woche für Woche unzählige Brotlaibe. Alle drei Standorte haben ihr aktuelles Angebot auf ein Brotsortiment reduziert – Seelen, Kleingebäck oder Kuchen werden momentan nicht gebacken.

Die strenge Einhaltung der Hygiene-Vorschriften sowie die Wahrung des Abstands zwischen den Menschen mit so wenig Begegnung wie möglich wird vorrangig beachtet. Das sei manchmal schon schade, sagt Diana Riveroff, da der Backtag ja auch gleichzeitig Begegnungstag gewesen sei und immer gut und gerne für ein kleines Gespräch zwischen Tür und Angel genutzt wurde. „Der Kontakt bleibt gerade auf der Strecke“, so Riveroff. Jetzt müssen die Familien, die ihren Teig selber bringen und im Backhaus backen lassen, den Teig schon an der Tür der Backhäuser abgeben.

Der Großteil in Kettenacker wird über die Backgemeinschaft gebacken, die über die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft organisiert wird. Das heißt, das Brot muss vorab bestellt werden. Christa Guhl und Karl Lazic bereiten die verschiedenen Teige zu und Diana Riveroff kümmert sich vorab um die Öfen und schießt dann auch die Brote ein. Auch in Harthausen ist die Organisation über eine Interessengemeinschaft der Backgemeinschaft. Die gelernte Bäckerin Silvia Steinhart bereitet Woche für Woche den Teig zu. Und falls die Bestellungen sehr hoch sind, hilft ihr auch schon mal ihr Mann Michael bei der Teigzubereitung. Zusammen mit Backfrau Iris Weiß werden die Laibe ausgebacken. Ganztägig steht das Backhaus dann offen und das Brot wird von der Kundschaft – viele kommen auch aus Gammertingen, Neufra und dem Umfeld – abgeholt.

Durch die ohnehin reduzierte Begegnung seien die Einschränkungen, außer natürlich zusätzlicher Desinfektion und Hygiene, nicht so gravierend, erklären die beiden Backfrauen. In Feldhausen ist Marianne Jaudas seit über 20 Jahren die zuständige Gemeindebäckerin. An zwei Tagen pro Woche bringen die Feldhauser ihren Teig, den Jaudas dann im perfekt geheizten Ofen backt. Die Besonderheit bei den Feldhauser Öfen ist, dass diese schon im Jahr 1877 gebaut wurden und alle 20 Jahre neu ausgemauert werden.“"Da muss man den Ofen und sein Heizverhalten schon genau kennen“, erklärt Jaudas. Sie schwört auf Tannenholz zum Heizen, denn das gebe geschmacklich das beste Backergebnis. Ganz besonders vorsichtig ist die Bäckerin momentan natürlich auch und achtet auf ständige Desinfektion und dass maximal drei Personen im Backhaus sind.

Die Feldhauser sind dankbar, dass in der Zeit der Pandemie durchgebacken wird. Denn auf das selbstgebackene Brot möchte niemand verzichten – in keiner der drei Albgemeinden. Im Gegenteil, die Wertschätzung dafür ist eher noch weiter gestiegen – das bestätigen alle alle Back-Verantwortlichen in den Backhäusern.