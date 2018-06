Von der Krabbelgruppe bis zur Herzsportgruppe

Am „Währungssonntag“ 18. Juni 1948 wurde nicht nur die Deutsche Mark als neue Währung eingeführt, sondern auch der Fußballverein Fulgenstadt gegründet. Auf den Tag genau 70 Jahre später hat die Vorstandschaft zu einer vereinsinternen Feierstunde rund um das Sportheim „Kiosk“ eingeladen. Unter den Geladenen mit Georg Steinacher, Erich Möhrle und Karl Restle drei der sechs noch lebenden Gründungsmitglieder, sowie mit Rolf Ostermeier, Hermann Nusser und Karl Widmann die früheren Vorsitzenden des FVF.

Der derzeitige Vorsitzende Khairallah Birkler erinnerte an die Geschichte der sieben Jahrzehnte des FVF. 45 sportbegeisterte junge Männer trafen sich am 18. Juni im Gasthof „Traube“, um den Fußballverein Fulgenstadt zu gründen und die Voraussetzungen für einen geregelten Spielbetrieb zu schaffen. Hans Lacher wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Was damals als reiner Fußballverein begann, hat sich zu einem Sportverein mit einem breiten Angebot entwickelt. „Der FVF ist ein Verein für die ganze Familie, von der Krabbelgruppe über Gymnastikgruppen bis zur Herzsportgruppe“, so der Vorsitzende.

Auch der sportliche Erfolg kann sich sehen lassen. In den 80er-Jahren spielte die erste Mannschaft lange Zeit in der Bezirksliga, nach einer Zeit in der Kreisliga B nun seit 2017 wieder in der Kreisliga A. Auch die Nachwuchsarbeit hat beim FVF einen hohen Stellenwert, was die vielfältigen Erfolge in allen Jugendmannschaften bewies. Besonders erfolgreich sind derzeit die Fußballfrauen. Erst vor zwei Jahren gegründet, spielen sie in der kommenden Saison in der Frauenfußball-Regionenliga.

Bei soviel Aktivitäten und ehrenamtlichen Einsatz war es kein Wunder, dass der Verein 2017 mit dem Vereinsehrenamtspreis des WFV ausgezeichnet wurde. Der bisherige Bezirksvorsitzende des WFV Jürgen Ammendinger war ebenfalls unter den Gästen, um dem FVF zu gratulieren. Aber auch, um in seiner Laudatio nochmals die besonderen Leistungen der beiden Preisträger des WFV-Ehrenamtspreises, Erwin Jäger und Ellen Dieterle, zu würdigen. Erwin Jäger bezeichnete er dabei als Ideen- und Impulsgeber, Schaffer, Macher und herausragenden Organisator, der nicht nur als Bezirkssieger 2017 der DFB/WFV-Aktion Ehrenamt gewählt, sondern auch noch in den „DFB-Club 100“ – den Club der 100 herausragendsten Ehrenamtlichen – aufgenommen wurde.

Ellen Dieterle, die bei der damaligen Preisverleihung verhindert war, erhielt an diesem Abend den Ehrenamtspreis für ihr breites vereinsinternes Engagement und vor allem für ihre erfolgreiche Arbeit als Verantwortliche für den Bereich Mädchen/Frauenfußball. Für den Verein gab es an diesem Abend zur großen Überraschung vom DFB noch zwei Mini-Alutore und fünf Fußbälle, die zukünftig in der Nachwuchsarbeit gute Dienste tun.

Auch Ortsvorsteher Robert Eisele war unter den Gratulanten. „Dass wir im Mittelpunkt der Gemeinde solch ein schönes Sport- und Freizeitareal haben, ist euer aller Verdienst.“ Mit einem reichhaltigen Buffet und so mancher Episode aus der Anfangszeit des FVF, bei der die drei Gründungsmitglieder viel zu erzählen hatten, ging es zum gemütlichen Teil der Feierstunde über. (ki)