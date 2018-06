Musikverein Fulgenstadt feiert Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert

Der Musikverein Fulgenstadt feiert am 12. und 13. Mai in der neuen Mehrzweckhalle sein 60-jähriges Bestehen mit einem festlichen Konzert und einem unterhaltsamen Sonntag.

Am Fronleichnamsfest 1952 trat der kurz zuvor gegründete Musikverein Fulgenstadt mit seinem Gründungsdirigenten Albert Frick aus Saulgau erstmals in Erscheinung. Seither ist die Musikkapelle aus dem kulturellen Leben des Orts und der Region nicht mehr wegzudenken. Ihr erster Vorsitzender war Anton Neuburger, der dieses Amt 22 Jahre inne hatte. Noch länger war Hans Engler als Dirigent für den Musikverein tätig. In seinem 25-jährigen Wirken hat er die Musikkapelle Fulgenstadt zu einem stattlichen Orchester mit teilweise bis zu 40 Musikern geformt.

Schwierige Phase

Beinahe die Hälfte der 60 Jahre ist der derzeitige Vorsitzende Rolf Zubler schon in der Verantwortung für den Verein – zuerst als Ausbilder für Klarinetten und als Schriftführer und nun seit beinahe 20 Jahren als Vorsitzender. Heute führt er den Verein zusammen mit Musikdirektor Josef Zeitler, der in einer schwierigen Phase des Vereins 2010 das Dirigat übernommen hat. Was nur als vorübergehendes Intermezzo gedacht war, ist zur Freude der Musiker zu einer festen Einrichtung geworden. Die Handschrift des erfahrenen und erfolgreichen Musikpädagogen wirkt bereits nachhaltig.

So dürfen sich die Besucher beim Jubiläumskonzert am Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle auf einen abwechslungsreichen und kurzweiligen Konzertabend mit einem weit gespannten musikalischen Programm freuen. Mit Melodien von Antonin Dvorak und Johann Strauß bis zur Filmmelodie „Der mit dem Wolf tanzt“ und dem Musical „Ich war noch niemals in New York“ gibt es für jeden Geschmack etwas zu hören. Der Festsonntag beginnt mit einem Festgottesdienst in der Mehrzweckhalle. Dem schließt sich das Festbankett und der anschließende Frühschoppen mit den „Wolfartsweiler Musikanten“ an. Ab 12 Uhr bieten die Musikanten einen Mittagstisch. Mit einem gemütlichen Kaffeenachmittag klingt dann das Fest aus.