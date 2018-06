Großer Applaus belohnt die Idee eines Wunschkonzerts

„Sie wünschen, wir spielen“ unter diesem Motto stand das Wunschkonzert des Musikvereins Fulgenstadt am Samstagabend in der frühlingshaft geschmückten Mehrzweckhalle. Im Angebot hatten die 46 Musiker um ihren Dirigenten, Musikdirektor Josef Zeitler einen musikalischen Bogen von der traditionellen Marschmusik, der stimmungsvollen Polka- und Walzermusik bis hin zu Filmmusik und Evergreens der Schlagerszene. „Für jeden ist etwas dabei“, sagte der Vorsitzende Rolf Zubler bei seiner Begrüßung. Dass dies gefiel, zeigten nicht nur die erfolgreichen Verkäufe der Wünsche im Vorfeld, sondern auch der begeisterte Schlussapplaus der Zuhörer.

Der fulminante Auftakt war der Konzertmarsch „Unter dem Doppeladler“, von „Marschkönig“ Josef Franz Wagner komponiert, und von den Musikern mit knuspriger Artikulation und feinem Dynamikwechsel interpretiert. Dass Musiker auch passable Sänger sein können, bewiesen die Fulgenstadter beim Wiener Walzer „Nachtschwärmer“. Das eröffnende Getrommel und fröhliche Klarinettenläufe ging über in den langsamen Dreivierteltakt. Eine Besonderheit des Abends war der Titel „Silberfäden“, eine Variation für Solotrompete und Orchester, eine Herausforderung für den jungen Trompeter Jan Preilowski, der mit dynamischem Spiel und schnellen Läufen überzeugte. Mit dem Fliegermarsch aus der Operette „Der fliegende Rittmeister“ und der anspruchsvollen Konzertpolka „Promenadenpolka“, einer Erinnerung an die glorreiche Zeit der K. u. K.-Monarchie, sowie dem Konzertmarsch „In Treue fest“ beendeten die Akteure den ersten Teil des Konzertabends. „Blende auf“ hieß die Titelmelodie der in den 60er- und 70er-Jahren bekannten Sendung „Autofahrer unterwegs“ auf Österreich zwei. Es war der Auftakt zum zweiten Konzertteil mit Filmmusik und Evergreens.

Bigband-Sound war beim „Saxo Phoning“, einem Swing des niederländischen Komponisten Kees Vlak, angesagt. Ein spannungsgeladenes Klangbild mit differenzierter Harmonik und anspruchsvoller Rhythmik zauberten die Musiker um Josef Zeitler beim „Moment for Morricone“ , ein Arrangement von Melodien der Italo-Western. So mancher im Publikum fühlte sich beim „Spiel mir das Lied vom Tod“ in den Wilden Westen versetzt. Fetzig und einfühlsam wurden die Hits der 60er- und 70er Jahre wie „Help Yourself“, „Song Sun Blue“ und „Deliliah“ beim Medley „Gentlemen of Music“ interpretiert.

Spitzenreiter Maffay-Medley

Spitzenreiter im Ranking der Wünsche war das Peter Maffay-Medley. Von rockig bis balladenhaft war der Spannungsbogen der Maffay-Titel, bei dem Gerold Michelberger als Gesangsinterpret, vom Orchester einfühlsam begleitet, überzeugte. Genauso wie beim Peter Alexander Erfolgslied und Ohrwurm „Die kleine Kneipe“, bei dem das Publikum mitsang und schunkelte. Am Ende gab es nicht nur für das Orchester und ihren musikalischen Leiter, Musikdirektor Josef Zeitler viel Beifall sondern auch für das Moderatorenteam Alina Baur, Marlene Gruber, Jana Michelberger und Heidrun Steiger für die charmante Begleitung. Die Zugaben „Deutschmeister-Regimentsmarsch“ und „Wir Musikanten“ setzten den Schlusspunkt unter einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Konzertabend.