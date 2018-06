Fulgenstadt/Herbertingen will aufsteigen

Die Spielgemeinschaft Fulgenstadt/Herbertingen trifft in der Relegation zur Frauenfußball-Regionenliga am Samstag, 15.30 Uhr, in Fulgenstadt auf den TSV Pfronstetten. Bereits am vorletzten Spieltag hatten sich die Frauen des Trainerduos Matthias Schwarz und Lars Maerz Platz zwei hinter dem Meister SC Blönried und damit die Relegationsteilnahme gesichert. Die Mannschaft besteht erst seit zwei Jahren. Aufgrund des Verzichts der SGM SV Seebronn/SV Neustetten auf die Relegation, entfällt das Entscheidungsspiel am 24. Juni und somit ist das Spiel zwischen den Mannschaften der SGM Fulgenstadt/Herbertingen und dem TSV Pfronstetten entscheidend im Kampf um den Aufstieg in die Regionenliga.

Der Sieger spielt in der kommenden Saison 2018/2019 in der Regionenliga.