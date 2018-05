Zwei Wanderungenführen zur Albvereinshütte

Die Ortsgruppe Frohnstetten des Schwäbischen Albvereins richtet am morgigen Himmelfahrtstag den vierten Schmeientaler Wandertreff an der Vereinshütte mitten im Herzen des idyllischen Schmeientals aus. Ursprünglich initiiert von der Storzinger Dorfgemeinschaft findet die beliebte Wanderveranstaltung jedes Jahr in einer anderen Anliegergemeinde des Schmeientals statt und hat sich inzwischen zu einer festen Einrichtung im Veranstaltungskalender entwickelt.

Die Gastgeber vom Frohnstetter Albverein haben sich auch für die 4. Neuauflage des Wandertreffs ein abwechslungsreiches Programm für Alt und Jung einfallen lassen, wobei der Zielpunkt aller angebotenen Aktivitäten die Frohnstetter Hütte sein wird, wo die fleißigen Helfer vom Albverein den ganzen Tag über für das leibliche Wohl der Gäste sorgen werden.

Auf zwei interessanten Wanderungen mit unterschiedlichem Themenschwerpunkt können Wanderfreunde in die Geschichte des Tales und ihrer angrenzenden Gemeinden eintauchen und sich gleichzeitig von den Naturschönheiten des romantischen Flusstales verzaubern lassen.

Die erste Tour unter fachkundiger Führung von Reinhold Hotz aus Storzingen führt vom Treffpunkt am Parkplatz der Firma Gühring im Frohnstetter Industriegebiet hinunter nach Kaiseringen zur Ottilienkapelle und weiter über die Absturzstelle der beiden Militärflugzeuge von 1981 zur Schutzhütte. Dazwischen ist eine Besichtigung der nahegelegenen Kläranlage geplant. Start ist um 10 Uhr. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb bis drei Stunden.

Heimatgeschichtlich Interessierte können sich dem Kulturwart der Frohnstetter Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, Hubert Sessler, anschließen, der seine Mitwanderer um 10 Uhr an der Frohnstetter Hilb erwartet. Nach der Besichtigung des von der Ortsgruppe zum Vereinsheim umgebauten historischen Rathauses geht es auf den Spuren der ehemaligen Frohnstetter Wasserversorgung hinunter zum ehemaligen Pumpenhaus an der Schmeie und von dort aus weiter zur Hütte. Für diese Wanderung sind rund drei bis dreieinhalb Stunden angesetzt.

An der Albvereinshütte werden ab 11 Uhr die bekannten schwäbischen Leckereien wie Maultaschen, Bratwürste und Steaks sowie eine reichhaltige Auswahl von selbstgebackenen Kuchen der Albvereinsfrauen angeboten. Die Familiengruppe „Albkids“ wird auch an diesem Tag seinen Slacklineparcours aufbauen auf dem Wagemutige in luftiger Höhe ihr Gleichgewichtsgefühl und ihre Fähigkeit zur Selbstüberwindung testen können.