Riederwäldlelauf hat anspruchsvolles Streckenprofil

Ein abwechslungsreiches Programm mit Fußball, Laufwettbewerben, Showtänzen und einer großen Kinderolympiade hat bei herrlichem Sommerwetter auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher auf das Sportgelände des SV Frohnstetten im „Riederwäldle“ gelockt. Uwe Beil gewann den Riederwäldlelauf.

Bereits am Sonntagvormittag machten sich die Akteure des zweiten Riederwäldlelaufes beim Sport- und Familienwochenende startklar, um die Herausforderungen des 6,8 Kilometer langen Rundkurses mit einem recht anspruchsvollen Streckenprofil in Angriff zu nehmen. Am Ende gewann Uwe Beil vom TSV Hossingen den Hauptlauf in der hervorragenden Zeit von 27,11 Minuten mit fast einer Minute Vorsprung auf den Zweitplatzierten Andreas Klauser vom Rebi Running Team sowie Georg Möller vom TB Tailfingen.

Bei der Damenkonkurrenz setzte sich Lokalmatadorin Andrea Ritter vom SV Frohnstetten mit einer Zeit von 31,58 Minuten klar gegen die Nächstplatzierten Ricarda Hotz vom TSV Stetten a.k.M. und Brigitte Beck vom SV Frohnstetten durch. Den Nordic-Walking-Lauf dominierte eindeutig Maria Reiser vom SV Frohnstetten, die ihre Teamkolleginnen Irene Neuburger und Sigrid Nolle auf die Ehrenplätze verwies.

Den vorangegangenen Kinder- und Jugendlauf über 2,3 Kilometer gewann Fabio Bayer vom TSV Obernheim mit einer Zeit von 9,00 Minuten knapp vor Franziska Bubser vom TSV Stetten a.k.M. und Max Anders vom SV Frohnstetten.

Alle Jugendmannschaften des Vereins, die bis auf die F-Jugend in Spielgemeinschaften mit dem TSV Stetten a.k.M. und dem SV Storzingen spielen, präsentierten sich an diesem Tag ebenfalls in Freundschaftsspielen gegen namhafte Gegner wie den FC07 Albstadt oder den SC Pfullendorf und nutzten dabei die Gelegenheit, ihr Talent einmal vor großer Kulisse zeigen zu können.

Die Mittagspause überbrückte die Mädchentanzgruppe des SV Frohn-stetten, „Las Chicas“, mit zwei vom Publikum vielbeachteten flotten Showtänzen.

Auch an die jüngsten Festgäste hatten die Organisatoren gedacht. Bei der großen Kinderolympiade galt es spielerisch verschiedene Aufgaben zu lösen und dabei Geschicklichkeit und Beweglichkeit unter Beweis zu stellen.

Die Kinder hatten ihren Spaß am Sackhüpfen, Seilspringen oder Wassereimerschleppen und freuten sich anschließend an schönen Pokalen und Sachpreisen.

Über die genauen Ergebnisse kann man sich auf der Homepage des Vereins