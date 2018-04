Hilbenschlecker nehmen zur Fasnet neue Mitglieder auf

Wie in den vergangenen Jahren hat der Frohnstetter Narrenverein Hilbenschlecker auch zur jüngsten Fasnetssaison wieder eine Reihe neuer aktiver Mitglieder in seinen Reihen begrüßt. Die Fortsetzung dieses positiven Trends wertete Zunftmeister Hermann Löffler auf der Hauptversammlung als eindeutiges Indiz für die ungebrochene Attraktivität des Vereins gerade bei der jüngeren Generation sowie für das erfolgreiche Bemühen um den Erhalt des närrischen Brauchtums.

Aktuell gehören den Hilbenschleckern 230 Mitglieder an, davon 115 aktive Hästräger. Trotz der kurzen Saison habe man an zahlreichen Umzügen teilgenommen und auch die Ortsfasnet sei insgesamt sehr erfolgreich verlaufen. Höhepunkt sei in diesem Jahr der Zunftball am Samstagabend gewesen, dessen attraktives Programm dem Verein endlich mal wieder ein volles Haus beschert hatte. Neue Ideen sind hingegen noch bei der künftigen Gestaltung des Narrenbaumstellens am „Schmotzigen Donnerstag“ gefragt, denn dieser Traditionstermin fand heuer trotz sonnigem Wetter zum Leidwesen der Organisatoren nur wenig Resonanz in der Bevölkerung.

Kritisiert wurde seitens des Zunftmeisters auch die bei einigen wenigen aktiven Hilbenschleckern verbreitete Unsitte, trotz Narrenhäs sich nicht an den Umzügen zu beteiligen sondern stattdessen nur in Partyzelten auf die Pauke zu hauen. Ein solches Fehlverhalten von Einzelpersonen schädige den Ruf des ganzen Vereins und werde deshalb künftig konsequent sanktioniert werden.

Schriftführer Dominik Herre lockerte seinen Bericht mit einer Vielzahl von Bildern über die Jahresaktivitäten auf und vergaß dabei nicht zu erwähnen, dass die engagierten Narren in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 400 freiwillige Arbeitsstunden in den Bau und die Fertigstellung der Gerätegarage beim Bürgerhaus investiert hätten. Trotz einiger Ausgaben für den Garagenbau sowie die Herstellung eines Musikwagens konnte Kassierer Enrico Anders den Anwesenden von einer weiterhin soliden finanziellen Situation berichten, die den Verein im Hinblick auf das in 2021 in Frohnstetten stattfindende Ringtreffen beruhigt in die Zukunft blicken lässt.

Im Hinblick auf das anstehende Großereignis machten sich die Vereinsverantwortlichen schon Gedanken über eine neue einheitliche Straßendekoration, wobei von den zur Auswahl stehenden Fasnetsbändeln die bunten Wimpel von den anwesenden Mitgliedern eindeutig favorisiert wurden. Gesucht werden aktuell auch zwei neue Trainerinnen für die beiden Mädchengarden, nachdem Jacqueline Ruh und Natalie Wizemann nach langjähriges Tätigkeit für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.