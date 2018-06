Albverein schmückt Osterbrunnen

Viele fleißige Hände sind notwendig gewesen, um auch in diesem Jahr den Osterbrunnern des Frohnstetter Albvereins in voller Pracht erstrahlen zu lassen. Besonders aktiv zeigten sich die Frauen vom Handarbeitstreff, unterstützt vom Vorstandsteam unter der Leitung von Erika Bantle. Sie haben den Brunnen in mühevoller Kleinarbeit mit kunstvollen Kränzen aus Buchs und Tuja sowie einer geflochtenen Krone dekoriert und anschließend hunderte bunt bemalte Ostereier eingesetzt. So schmückt der traditionelle Osterbrunnen des Frohnstetter Albvereins auch in diesem Jahr wieder die Ortsmitte an der Hilb und bietet Einheimischen und Gästen einen dekorativen Blickfang.