Ins Leben der Menschen eintauchen

Immer an den Tagen um Mariä Lichtmess, den 2. Februar, lädt der Sprengel Bad Saulgau des Landfrauenverbandes Biberach-Sigmaringen zum Frühstück ein. Dem Team um die Vorsitzende Christine Reuter ist in diesem Jahr ein besonderer Clou gelungen. Ein einladendes und kreativ-schmackhaftes Frühstücksbuffet vom Team des Dorfgemeinschaftshauses in Friedberg um Edwin Reber und der Vortrag „Jeder ist normal, bis du ihn kennst“ mit Teresa Zukic waren die Höhepunkte an diesem Montagvormittag.

„Landfrauen – vorausschauend-innovativ und weltoffen“ – so stellte Christine Reuter die Arbeit des Verbandes vor. „Die Leute sehen uns Landfrauen in den Medien gerne beim Kochen und Backen zu. Aber wir sind mehr. Wir haben Einfluss. Wir müssen ihn nur wahrnehmen und unsere Interessen vertreten“, zeigte sie sich kämpferisch.

Mit der als skateboardfahrende Schwester Ordensfrau Teresa Zukic hatte Christine Reuter eine Referentin eingeladen, die es verstand, tiefgründig, aber bei allem auch humorvoll zu ermutigen. Sie erzählte zunächst von sich selbst. Eigentlich habe sie, die heute so gemütlich rund ist, an eine Sportkarriere gedacht: „Ich war mal hessische Meisterin im Schwebebalken, badische Meisterin im Mehrkampf und ging aufs Sportinternat“, erzählt sie. Sie berichtet auch von jener Nacht, als sie 19jährig erstmals in einer Bibel liest und bei der Bergpredigt hängen bleibt. Zukic: „Danach war alles anders.“

Teresa Zukic lässt sich taufen, tritt mit 21 in den Vinzentinerinnen-Orden in Fulda ein, kümmert sich fort-an um Alte und Behinderte, gibt Religionsunterricht. Sie beginnt, mit Bewohnern aus sozial schwachen Gegenden Musicals aufzuführen, lädt zu Kirchenfestivals mit Stars wie Maite Kelly ein, fährt mit Kindern Skateboard. Ihre moderne Gemeindearbeit bringt sie bald in die Talkshows von Margarethe Schreinemakers, Markus Lanz oder Jörg Pilawa. „Wir müssen in das Leben der Menschen eintauchen“. 1994 gründet sie mit dem Erzbistum Bamberg ihre eigene geistliche Gemeinschaft, die „Kleine Kommunität der Geschwister Jesu“. Sie beginnt Bücher zu schreiben, wird als Rednerin gebucht.

Kein Mensch ist fehlerfrei

An diesem Morgen ist es einer von beinahe 200 Auftritten pro Jahr. Gleich zu Beginn ihres Vortrages stellte sie klar, dass laut der Bibel kein Mensch frei von „Schönheitsfehlern“ sei und verwies auf die Verfehlungen bekannter biblischer Figuren. Augenzwinkernd verdeutlichte sie am Beispiel eines Stachelschweins, dass auch Menschen Stacheln besitzen, in Form von Neid, Zorn und Egoismus.

Berufliche Leistungen und materieller Reichtum seien allerdings kein Ersatz für zwischenmenschliche Beziehungen: „Lieber gemeinsam Kuchen essen als alleine Rosenkohl“, meinte die bekennende Feinschmeckerin. Legt jemand ein verletzendes Verhalten an den Tag, hänge es nicht nur von demjenigen ab, wie sich das auf das Befinden des anderen auswirkt. So gebe es dabei den, der kränkt, und den, der es erlaubt. Viel Applaus gab es für den nachdenklichen Vortrag, der stellenweise sehr persönlich-berührend daherkam, aber auch viele heitere Momente umfasste.