Heiliges Grab in der Friedberger Pfarrkirche ist bis Karsamstag zu sehen

Zum zweiten Mal ist das Heilige Grab in Friedberg in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in der Karwoche wieder aufgebaut. Es ist vom heutigen Gründonnerstag an bis zum Karsamstag zu sehen.

Seit den 1730’er Jahren ist die Existenz eines Heiligen Grabes in Friedberg durch Aufzeichnungen des damaligen Pfarrers Fürst nachgewiesen. Nähere Betrachtungen des Grabes lassen annehmen, dass es sich bei den heutigen Grabbögen nicht um Bestandteile des zu Pfarrer Fürsts Zeiten aufgestellten Heiligen Grabes handelt. Jedoch gehörten wohl die beiden Ölgemälde der Grabwächter zu besagtem Grab aus dem 18. Jahrhundert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren die ursprünglichen Grabbögen ebenfalls bemalt. Es ist anzunehmen, dass die Bemalung auf den Bögen damals felsiges Gestein und Wurzelwerk dargestellt hatte. Diese Höhlenanmutung wurde zu einem späteren Zeitpunkt durch das Aufbringen von Ästen und Rinden auf Holzbögen nachgeahmt und ersetzte so die ursprünglichen Bögen.

Weshalb das Heilige Grab in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr aufgebaut wurde, lässt sich nicht eindeutig belegen. Auf dem Friedberger Friedhof befindet sich bis heute das Grabmal von Pfarrer Frey, der in Friedberg wirkte und dort 1949 starb – just in dem Jahr, als das Heilige Grab zum letzten Mal im 20. Jahrhundert aufgestellt wurde.

Dass es danach nicht mehr gezeigt wurde, könnte also daran liegen, dass der neue Pfarrer dem Heiligen Grab keine Bedeutung mehr beimaß. Das ersatzlose Streichen dieses Zeugnisses der Volksfrömmigkeit könnte auch mit einer Liturgiereform in den 1950er Jahren zusammenhängen. In vielen Gemeinden wurden die Heiligen Gräber daraufhin nicht mehr aufbewahrt, sondern entsorgt. Dass das Friedberger Heilige Grab noch existiert, ist wohl seiner Aufbewahrung in einer oberen, hinteren, dunklen Kammer der Pfarrscheuer zu verdanken, wo es über 60 Jahre lang lag, in Vergessenheit geriet und erst 2012 von den Kirchengemeinderäten beim Durchstöbern der Scheuer wieder entdeckt und im vergangenen Jahr aufwändig restauriert wurde.

Das Heilige Grab wird in die Liturgie eingebunden am Karfreitag zur Betstunde um 10 Uhr und zur Karfreitagsliturgie um 15 Uhr, sowie am Karsamstag zur Karmette um 10 Uhr und zur Osternachtsfeier um 21 Uhr.