Josef Abt ist mit 92 Jahren ältester Helfer

Der Heimat- und Brauchtumverein aus Freudenweiler hat am Dienstag wieder zahlreiche Wandergruppen und Festbesucher aus der ganzen Region in sein Festzelt gezogen, das Platz für 1000 Besucher bot. Auch in Veringenstadt herrschte reger Betrieb im Festzelt auf dem Schulhof.

Am Vorabend zum 1. Mai bot sich in zahlreichen Ortschaften auf der Alb dasselbe Bild. Heerscharen von Helfern stellten den traditionellen Maibaum auf, der den ganzen Monat über stehen bleibt und mehr oder weniger aufwendig geschmückt und verziert ist. In Freudenweiler haben junge Männer unter der fachkundigen Anleitung von Marcel Abt den 17 Meter langen Baum mit Schwalben gestellt, ganz ohne Zuhilfenahme von technischer Hilfe.

Der Dorfzusammenhalt ist enorm, der älteste Freudenweiler, der mithilft, wenn der Baum im Wald geholt wird und beim anschließenden Schmücken ist der 92-jährige Josef Abt. Den Festbetrieb im Zelt eröffnete am Samstag die Neufraer Musikkapelle, später am Abend unterhielten die alten Kameraden aus Weilstetten. Der gastgebende Verein mit seinem Vorstand Egon Abt ist neben der Feuerwehr der einzige Verein der knapp 300 Einwohner großen Ortschaft. Ihr Maifest ist weit über die Region bekannt und lockt jedes Jahr wieder zahlreiche Besucher an.

18 Einheimische bedienen

Am frühen Sonntagmorgen stand der Kronenwirt Egon Abt schon stundenlang in seiner Küche, um die Schnitzel für den Festbetrieb selbst zu schneiden und zu panieren. „Wir machen alles selbst, kaufen keine Fertigprodukte“, betont Egon Abt. Sicher auch deswegen pilgern die hungrigen Wanderer gerne nach Freudenweiler. Die 18 Bedienungen seien lauter einheimische Jugendliche, erwähnt Abt stolz. Für gute Festzeltstimmung sorgten am Sonntag die Neufraer Dorfmusikanten und die Kitzesberger Musikanten aus Bitz. Dieses Jahr wurde nur zwei Tage gefeiert, die Jahre zuvor waren es oft drei Tage mit fetzigen blasmusikalischen Größen, wie beispielsweise Allgäuwild. Im Jahr 2020 steht ein großes Jubiläumsjahr an, die Ortschaft feiert ihr 225-jähriges Bestehen und der Heimat- und Brauchtumsverein, der sich zur 200-Jahr-Feier von Freudenweiler gründete, feiert sein 25-jähriges Bestehen. Da werde dann ein ganz großes Fest gefeiert, ist sich Egon Abt schon heute sicher.

Für viel Aufmerksamkeit sorgte auch dieses Jahr wieder das Maibaumstellen in Inneringen, wo mit knapp 27 Metern Höhe wohl einer der höchsten Maibäume der Region in den Himmel ragt. Erneut haben sich die Freunde des Bauwagens in akribischer, tagelanger Arbeit daran gemacht, die Rinde des Baumes mit aufwendiger Schnitzerei zu verzieren. Die Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaften Jeanette Leuze aus Pfullingen, die zufällig vor Ort war, verfolgte beeindruckt das Spektakel.

Natürlich wurde auch der Inneringer Baum nur mit Manneskraft und Schwalben aufgestellt, nach über einer Stunde mit detaillierten Anweisungen von Marc Fritz und Florian Teufel saß der Baum fest in seiner Verankerung. Auch der Inneringer Maibaumshop fand dieses Jahr mit zwölf verkauften Bäumen einen neuen Absatzrekord. Für Verliebte, die sich nicht selber auf Baumsuche begeben wollen, kann beim Inneringer Shop ein Wunschbaum in verschiedener Länge oder Variante (mit oder ohne Rinde) erworben werden. „So viele Bäume wie dieses Jahr haben wir noch nie verkauft, und das obwohl kein Schaltjahr ist. Der weitest angereiste Käufer kam aus Laupheim“, sagt Wolfgang Reiser. Zur Erklärung: im Schaltjahr sind die Vorzeichen umgekehrt, die jungen Damen dürfen und sollen ihrem Angebeteten einen Maibaum stellen.