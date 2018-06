Schul-Sanierung gibt Feldhausen Sicherheit

Die kleine Grundschule im Gammertinger Stadtteil Feldhausen soll saniert werden. Das Land bezuschusst die Sanierung mit 169 000 Euro, weitere 200 000 Euro fließen aus dem Ausgleichstock des Regierungspräsidiums Tübingen nach Feldhausen. Die Anwohner des kleinen Ortes atmen jetzt auf. Für sie ist klar: Ohne Schule würde Feldhausen für Familien uninteressant werden und auf lange Sicht hin untergehen.

„Deshalb“, sagt Ortsvorsteher Hans Steinhart, „haben wir lange dafür gekämpft, dass die Schule uns erhalten bleibt“. Erst vor drei Jahren wurde über eine Schließung diskutiert. Die Schülerzahlen waren gering und – wie überall im Land – weiter zurückgegangen, das Gebäude aus den 60ern zudem baufällig. Toilettenanlagen, Fenster und Heizzentrale müssen erneuert werden. Zudem müssen die aktuellen Brandschutzauflagen eingehalten werden – das macht den größten Betrag der Kosten aus. Ein zweiter Fluchtweg aus den Klassenräumen im Obergeschoss muss her.

Die Vorzeichen sahen auf den ersten Blick denkbar schlecht aus. „Aber wir haben nicht nachgelassen und nach Lösungen gesucht.“ Stolz lässt Hans Steinhart seinen Blick über das weitläufige Schulareal schweifen. Ein gutes Argument für den Erhalt der Schule war die Zusammenarbeit mit den Mariaberger Heimen, die täglich mehrere Kinder mit verschiedenen Behinderungen an den Schulstandort Feldhausen entsenden. Inklusion, sagt Schulleiterin Cornelia Gulde, werde an ihrer Grundschule schon seit Jahren gelebt. Schüler mit körperlichen und geistigen Behinderungen werden nicht nur nebenan von den Mariaberger Sonderpädagogen unterrichtet, sondern nehmen stundenweise am Unterricht der Grundschule teil. „Das funktioniert sehr gut“, sagt Gulde.

Montessori-Pädagogik soll Zukunft sichern

Doch um sich halten zu können, musste die Schule an ihrem Profil arbeiten, um auch für Kinder und Familien aus anderen Ortschaften interessant zu werden. „Man muss etwas bieten, denn die Konkurrenz ist groß“, weiß Cornelia Gulde. Feldhausen setzt seitdem auf die Montessori-Pädagogik. Gulde, die bereits ein Montessori-Diplom vorweisen kann, hat mit ihrem Lehrerkollegium und in enger Abstimmung mit allen behördlichen Stellen das Konzept erarbeitet und für ihre Grundschule geworben. Mit Erfolg, wie sie sagt: „Wir haben jetzt auch Kinder aus Hermentingen, die von ihren Eltern hergefahren werden.“ Das Montessori-Konzept, das mit Formen des offenen Unterrichts und der Freiarbeit eine individuelle Förderung der Kinder anstrebt, sei in der Region ein Alleinstellungsmerkmal.

Auch Feldhausens Gemeinderat Gerhard Jaudas lobt das Engagement der Lehrer und der Anwohner, die sich für den Erhalt eingesetzt hatten. „Wir haben viele neue Bauplätze ausgewiesen und es haben sich schon viele Interessenten gemeldet. Die meisten sind junge Familien. Ohne die Schule in der Nähe würden sie sich sicherlich nicht für Feldhausen entscheiden.“