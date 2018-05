Neuer CD-Player für Grundschüler aus Feldhausen

Die Musikkappelle Feldhausen-Harthausen und die Grundschule Feldhausen kooperieren seit längerer Zeit. Jetzt dürfen sich die Grundschüler über einen neuen CD-Player freuen. Thomas Hummel und Gerhard Jaudas vom Vorstandsteam der Kapelle überreichten Rektorin Cornelia Gulde und den Kindern den so genannten „BoomBlaster“. Das Gerät wird im Musik- und Chorunterricht sowie bei der in den Unterricht eingebetteten Blockflötenausbildung eingesetzt. Nach dem Unterricht in der Schule konnten die ersten kleinen Musiker bereits zur weiteren Instrumentenausbildung in der Musikkapelle aufgenommen werden.