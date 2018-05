Narren auf der Alb starten gemeinsam in den „Schmotzigen“

Narren aus Feldhausen, Harthausen und Kettenacker sind alle zusammen in der Grundschule in den „Schmotzigen“ gestartet. Die aufgeregten Grundschüler, auch von der Mariaberger Außenklasse, fieberten dem Besuch der Narren entgegen, die mit musikalischer Begleitung durch die Musikkapelle Feldhausen/Harthausen in den Unterricht platzten. Zur Befreiung musste die neue Schulleiterin Cornelia Gulde aber zunächst das Narrenlied der Feifer singen. „Dieses Jahr durfte sie noch mit Textvorlage singen, nächstes Jahr muss sie es auswendig können“, witzelten die Feldhauser Narrenvorstände Franz Schmid, Walter und Hubert Heißel. Mit lautem Getöse verließen die Schüler anschließend das Schulhaus, drehten eine Runde mit den Narren und feierten dann in der Festhalle bei Getränken und Brezeln Fasnet. Am Nachmittag feierten die Narren dann in ihren Ortschaften weiter. In Feldhausen statteten die Feifer den Kindergartenkindern einen Besuch ab, anschließend wurde der Narrenbaum gestellt. Das Feldhauser „Narrengriicht“ mit dem ehrwürdigen Richter von Ehrlich und den beiden Staatsanwälten Günther Stümper und Tauge von Nichts tagte am Abend. In Harthausen wurde auch ein Narrenbaum gestellt mit anschließendem buntem Treiben. In Kettenacker erfolgte zudem noch die Tischles-Rucker-Narrentaufe. Foto: sr (sr)