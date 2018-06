Kapelle integriert junge Musikanten

Viele Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen haben an der Generalversammlung der Kapelle teilgenommen. Der Vorsitzende Thomas Schmid stellte in seinen Ausführungen fest, dass die Kapelle auf musikalischer Ebene ein ereignisreiches Jahr hinter sich hat. Wiederum hätte man junge Kräfte in die Kapelle integrieren können. Das Gesamtergebnis des vergangenen, äußerst arbeitsintensiven, jedoch sehr erfolgreichen Herbstfestes habe in besonderem Maß dazu beigetragen, dem Verein weiteren Spielraum für positive Entwicklungen zu ermöglichen, so Schmid weiter.

Schriftführer Gerhard Jaudas berichtete über die umfangreichen Vereinsaktivitäten der insgesamt 76 Mitglieder, wovon stattliche 61 aktiv in der Kapelle musizieren. Dabei wurden insgesamt 37 Auftritte absolviert. Nach dem ausführlichen Kassenbericht von Melanie Steinhart bedankte sich Thomas Steinhart in seiner Position als stellvertretender Dirigent bei seinen Musikanten für die hohe Motivation und die tolle Kameradschaft im vergangenen Jahr.

Anschließend überreichte er 16 Musikerinnen und Musiker für ihren fleißigen Probenbesuch einen wertvollen Vereinskrug. Dies waren: Peter Heißel, Kathrin Schmid, Kurt Heißel, Andrea Heißel, Michael Weiß, Kilian Heißel, Thomas Schmid, Rudi Jaudas, Annika Jaudas, Rainer Zeiler, Franz Schmid, Christina Junker, Alex Hepp, Jasmin Steinhart, Tamara Leuze und Melanie Steinhart. Die Jugendleiterinnen Judith Mey und Corinna Schmid stellten in ihrem Bericht die breit gefächerte Jugendarbeit des Vereins vor. Neben verschiedenen D-Prüfungen wurde eine Vielzahl von verschiedensten Unternehmungen mit den Jugendlichen organisiert. Danach folgte die einstimmige Entlastung des Kassier sowie der gesamten Vorstandschaft durch die Versammlung.

Musikanten wählen Thomas Schmid erneut zum Vorsitzenden

Der Tagesordnungspunkt Neuwahlen erbrachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender Thomas Schmid, Stellvertreter Rudi Jaudas, Schriftführer Gerhard Jaudas, Kassier Melanie Steinhart; Beisitzer: Thomas Steinhart, Michael Weiß, Dietmar Heinzelmann, Franziska Rogg und Annika Jaudas; Kassenprüfer: Lothar Steinhart und Ralf Pröbstle.

Bürgermeister-Stellvertreter Karl-Heinz Hebeisen, der als Vertreter der Stadt der Versammlung beiwohnte, zeigte sich beeindruckt vom enormen Leistungsspektrum der Kapelle. Ganz besonders freue er sich über die vielen Jugendlichen, die dieser Verein in seinen Reihen aufweisen könne. Nach weiteren Grußworten der anwesenden befreundeten Vereinsvorstände schloss der Vorsitzende Schmid die Versammlung.