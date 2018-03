Die Zwiebeln und die Feifer feiern gemeinsam

Zwiebel-nauf und Feifer-raus hat es auch in diesem Jahr wieder auf dem gemeinsamen Bürgerball der „Zwiebelzunft“ Harthausen und der Narrenzunft „Feifer“ Feldhausen geheißen.

Zum ersten Mal begrüßte der neue Zunftmeister der Harthauser „Zwiebelzunft“ Andreas Weiß die Zuschauer in der voll besetzten Turn- und Festhalle in Feldhausen. Die zwei charmanten Politessen Corinna Kanz und Yvonne Steinhart führten die Gäste gekonnt durch das Programm. Dieses wurde in diesem Jahr von elf Gruppen mit insgesamt über 40 Akteuren gestaltet. Von Geschichten über das hiesige Ortsgeschehen, über Sketcheinlagen und Tanz- und Gesangseinlagen war alles dabei.

Das Stimmungsduo „Tandem“ begleitete das Programm und unterhielt die Gäste bis spät in die Nacht mit Schunkel-, Tanz- und Partymusik. Beim Weg nach Hause hörte man noch viele Gäste über einen schönen Abend mit abwechslungsreichem und kurzweiligem Programm schwärmen.