Unbekannte sägen Maibaum in Ennetach ab

Rund 20 Meter war er hoch und von der Bundesstraße aus sicher von vielen Autofahrern bewundert worden. In der Nacht auf Montag ist der stattliche Maibaum vor dem Haus der Familie Engels in Ennetach allerdings von unbekannten Tätern einfach umgelegt worden. „Das ist kein Lausbubenstreich mehr, sondern eine ganz miese Aktion“, findet Claudia Engels. Sie hat Anzeige bei der Polizei erstattet, weil sie findet, dass man das den Unbekannten nicht durchgelassen darf. „Das muntert meine Tochter Lisa aber auch nicht auf.“

Der Freund der 18-jährigen Lisa Engels hatte den Maibaum mit seinen Freunden geschlagen und auf der Wiese gegenüber dem Haus der Engels aufgestellt. „Die Jungs haben sich viel Mühe gegeben und den Baum ganz professionell in den Boden gepflockt“, so Claudia Engels. In der Nacht auf den ersten Mai hätten die Männer Wache gehalten. „In dieser Nacht ist es ja Tradition, dass man die Bäume stiehlt oder absägt, wenn sie nicht bewacht sind, aber danach fasst man sie nicht mehr an.“

Geräusche gehört

Die Engels gehen davon aus, dass der oder die Täter zwischen Mitternacht und 1 Uhr zugeschlagen haben. Claudia Engels hat da nämlich Geräusche gehört, die sie nicht richtig einordnen konnte. Im Nachhinein könnte das der auf dem Boden aufgeschlagene Baum gewesen sein. „Ich bin aber leider nicht vor die Tür gegangen, um nachzusehen, was los ist“, ärgert sie sich am Morgen. Vielleicht hätte sie die Täter dann gesehen. Schaden ist abgesehen von dem zerstörten Maibaum keiner entstanden. „Der Baum ist aber in Richtung der Bahngleise gefallen, da hätte auch schnell etwas passieren können, wenn er auf die Gleise gefallen wäre“, sagt sie.

Geldstrafe droht

Beamten der Polizei haben ihre Anzeige aufgenommen. Dass der Baum professionell abgesägt wurde, steht außer Frage. Ob die Täter dieselben sind wie die, die am Wochenende zwei Bäume in Hitzkofen und Laucherthal umgesägt haben, kann nicht gesagt werden. Das Umlegen des Baums fällt unter den Tatbestand der Sachbeschädigung und wird mit einer Geldstrafe bestraft. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Mengen unter Telefon 07572/5071 entgegen.

Im Gegensatz zur Fasnachtsgesellschaft Laucherthal wird der Baum vor dem Haus der Engels wohl eher nicht mehr aufgestellt werden. „Das war schon viel Arbeit, ich weiß nicht ob die Jungs das noch einmal machen wollen.“