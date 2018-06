Lieber Sprechen als Zuschlagen

Erfolgreiche Gewaltprävention fängt ganz früh an. Das haben Barbara Schwellinger, Leiterin des Kindergartens St. Christophorus in Ennetach, und ihre Mitarbeiterin Larissa Szameitat deutlich gemacht. Über neun Wochen haben sie und eine weitere Mitarbeiterin in neun Modulen das Gewaltpräventions-Projekt Kindergartenplus mit 17 Kindergartenkindern im Alter von vier bis fünf Jahren praktiziert. Zur Abschlussveranstaltung waren die Eltern der Kinder eingeladen.

Gewalt unter Kindern, das kann schon im Grundschulalter ein Problem sein. Das verdeutlichte Martina Arnold, eine Mutter zweier Kindergartenkinder, als die Eltern der Kindergartenkinder gebeten wurden, eine Rückmeldung zum Projekt zu geben. Sie habe auch noch einen Sohn der die Ablachschule besuche, berichtete sie. Es sei schlimm wie es da zugehe: Viertklässler hätten da schon Taschenmesser dabei, auch seien Pfeffersprays im Spiel, auch Mobbing gebe es da bereits. Gerade aufgrund solcher Vorkommnisse waren sich die Kindergartenleiterin Barbara Schwellinger und die anwesenden Eltern einig, möglichst früh Kinder auf das Thema Gewalt vorzubereiten.

Es geht darum, dass Kinder lernen, dass ihr Ärger, ihre Wut sie nicht zum Zuschlagen verleitet, sprich: Probleme nicht mit Gewalt „gelöst“ werden sollen. Die Kinder sollen lernen, ihre eigenen Gefühle verbal auszudrücken, sie sollen auch Einfühlungsvermögen in andere Menschen gewinnen.Im Grunde genommen müsse das auch schon vor dem Eintritt in den Kindergarten geschehen, also schon im Elternhaus, bemerkte Schwellinger. Ihr ist es auch wichtig, den Fokus auf Gefühle zu legen. Jeder frage was das Kind alles schon kann, also ob es beispielsweise bereits Zählen oder Schreiben kann. Aber die Frage „Wie geht es dir?“ stelle dem Kind keiner. „Das will niemand wissen“, bedauerte sie.

Kindergartenplus wurde von der „Deutschen Liga für das Kind“ entwickelt. Die Liga ist ein Netzwerk von Verbänden, die sich mit kindlicher Entwicklung befassen. Auf spielerische Art und Weise sollen die Kinder mit dem Projekt emotional, sozial und geistig gefördert werden. Dies geschieht anhand zweier Spielfiguren, den Puppen „Tula und Tim“.

Der Aufwand für das Projekt sei schon deutlich, bilanzierte Barbara Schwellinger. „Aber es war uns wichtig, weil wir wissen, dass die Kinder viel mitnehmen“, schilderte sie ihre Erfahrungen. Diese Einschätzung bestätigten die anwesenden Eltern. Die Kinder drücken ihre Gefühle jetzt mehr mit Worten aus, es sei eine Veränderung spürbar, machten die Berichte der Eltern deutlich. Auch seien sie jetzt selbstbewusster.

Für das Projekt war es notwendig, dass die Erzieherinnen des Kindergartens eine Fortbildung besuchen, dazu fielen Kosten für Lernmaterialien an. Die Gesamtkosten von 980 Euro übernahm der Lions-Club Sigmaringen-Hohenzollern. Joachim Meyer-Grohbrügge, Vertreter des Lions-Clubs, sagte zu, dass der Club auch für ein weiteres Kindergartenplus-Projekt im Kindergarten Ennetach die Kosten übernimmt.