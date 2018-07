Kinder übernehmen nach derSchiffstaufe ihr Piratenschiff

Mit einem vergnügten Sommerfest, voller begeisternder Aktionen, hat der Kindergarten St. Christophorus in Ennetach beendet. Im Mittelpunkt stand jedoch das vor einiger Zeit im Garten gestrandete kleine rote Schiff, das nach einem eingehenden Spieltauglichkeitstest der Kindergarten-Piraten, vor kurzem fachmännisch und sicherheitstechnisch geprüft, im großen Sandkasten verankert wurde. „Piraten-Kapitän“ Barbara bedankte sich bei den Sponsoren, die die Anschaffung des Schiffes überhaupt ermöglicht hatten. Doch zur glücklichen Inbetriebnahme eines Schiffes gehört natürlich eine feierliche Schiffstaufe. Für diesen besonderen Anlass hatten die kleinen Piraten mit ihrer in allen Lagen sturmerprobten „Kindergarten-Crew“ ein umfangreiches Festprogramm einstudiert. Mit schwungvolle Piratenlieder eroberten sie die Herzen der Gäste.

In ihrer Ansprache lüftete Schiffs-Taufpatin und Gemeindereferentin Claudia Roeder das Geheimnis der Namensgebung „Flotte Motte“: Weil sich die Motte, biologisch ein Nachtfalter, tagsüber in einen Schmetterling verwandelt, und genauso können auch kleine Piraten in ihren Träumen auf große Fahrt gehen und die Weltmeere erobern. „Schippern im Sand ist Eintauchen ins Kindergarten-Piratenland.“ Dann taufte Claudia Roeder das Schiff im Namen Gottes auf den Namen „Flotte Motte“ und wünschte ihm allzeit gute Fahrt, Mast- und Schotbruch, Gottes Segen und stets eine Handvoll Sand unterm Kiel. Mit Hilfe des kleinen Piraten Lars wurde das kleine Piratenschiff rundum mit Weihwasser besprengt, wobei auch die Piratenmannschaft nicht vergessen wurde.

Schiffstaufe mit Wasserbomben

Zum Brauch einer segenbringenden Schiffstaufe gehört es unabdingbar, dass eine Flasche Sekt am Schiffsrumpf zerschlagen wird. Kein Problem, die „Crew“ hatte vorgesorgt und einen Eimer voller Wasserbomben bereitgestellt, so dass alle Piraten nicht zu bremsen waren, bis die letzte Wasserbombe am Schiffsrumpf zerplatzte. Das war gar nicht so leicht und erforderte viel Kraft und Schwung. Nach den Feierlichkeiten enterten die kleinen Piraten die „Flotte Motte“ und mit kräftigen Ruderschlägen ging es dem ersten Abenteuer entgegen.

Aber nicht nur die Schiffstaufe wurde gefeiert, es hieß auch Abschiednehmen von allen größeren Piraten, die nun „mit voller Kraft voraus“ dem Abenteuer Schule entgegensteuern. Ihre Eltern bedankten sich musikalisch im Namen ihrer Kinder für die liebevolle Begleitung und Förderung ihrer Kinder durch eine unvergessliche Kindergartenzeit und überreichten zum Abschied für die „Ahnengalerie“ ein Schiffssteuerrad zum Aufhängen, an dem die mit Piratentüchern dekorierten Fotos ihrer Kinder schaukeln.

Anschließend wurde das Büffet eröffnet, das an kreativer Vielfalt nichts zu wünschen übrig ließ. Die Kindergartenleitung sprach ein großes Kompliment an alle Kindergarteneltern aus, die zu seinem Gelingen beigetragen haben. Mit Spielstationen für die Kinder und einer gemütlichen Hocketse im Freien endete das wieder großartig gelungene Sommerfest 2018 des Kindergartens.