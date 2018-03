Kinder übernehmen das Warm-Up

Die dritte Benefiz-Zumba-Party ist wieder ein voller Erfolg gewesen. Sehr viele Leute sind am Freitag in das Bürgerhaus nach Ennetach gekommen und haben für einen guten Zweck getanzt. Organisatorin und Zumba-Instruktorin Andrea Wetzel freute sich über den großen Zuspruch und die vielen Spenden, die zusammen kamen. Im Vorfeld haben Sponsoren die Kosten der Veranstaltung, wie Gema- und Hallengebühr, gedeckt. Der Erlös aus der Bewirtung und die Spenden, die anstelle von Eintrittsgeldern eingenommen wurden, werden komplett der Krebshilfe im Landkreis Sigmaringen – genauer der Angelo-Stiftung und der von Evi Clus ins Leben gerufenen Krebsberatungsstelle – übergeben, so Andrea Wetzel.

Das achtköpfige Instruktorenteam aus Mengen, Bad Waldsee, Leutkirch und Umgebung heizte den Partybesuchern ordentlich ein. Sie wechselten sich auf der Bühne ab, tanzten zu temperamentvollen Rhythmen und rissen mit ihrer Begeisterung alle mit. Jeder hatte seinen Stil und seine Choreografien, es machte unendlich Spaß, ihnen zu folgen. Die südamerikanische Musik trug durch den Abend. Von Lied zu Lied, jedes Mal eine neue Welt, ein neues Gefühl. „Beim Zumbatanzen vergisst man alles. Der Kopf wird frei. Man ist in der Musik, man ist viel in Bewegung und vergisst die Anstrengung. Da geht eine Stunde sehr schnell vorbei“, sagte Andrea Wetzel am Rande der Party der SZ. Nach jedem getanzten Lied applaudierten die begeisterten Zumba-Tänzer mit jubelnden Rufen. Es herrschte, trotz Anstrengung, beste Stimmung.

Es sei etwas Besonders bei Zumba: Jeder könne mitmachen. Man schaue, was auf der Bühne vorgetanzt wird und mache einfach mit. Egal wie, ob Anfänger oder Fortgeschrittener. „Da gibt es kein richtig oder falsch“, sagte Andrea Wetzel. Es entstehe ein gemeinsames Tanzen, ein gemeinsames sich Bewegen, das verbindet.

Freude über Unterstützung

In diesem Jahr waren die rund 40 Kinder und Jugendlichen die Stars. Sie standen als Instruktoren auf der Bühne und übernahmen den Warm-Up-Part. Sie waren voller Begeisterung dabei. Sie lernen das Zumbatanzen in der AG der Ablachschule oder im Fitnessstudio bei ihrer Instruktorin Andrea Wetzel. Sie durften an der Party teilnehmen. Wenn ihre Instruktorin auf der Bühne stand, stellten sie sich alle in die erste Reihe und tanzten voller Freude mit. Schnell wechselten sich die Lieder ab. Das gedimmte Licht in der Halle trug zur Stimmung bei. Mal waren es extreme Rhythmen, die viel Energie abverlangten, mal gaben die Lieder ein entspanntes und sinnliches Tanzen vor. Wer sich ausruhen wollte, nahm am Rand der Halle Platz oder holte sich einen Cocktail an der Theke. Der Narrenverein hat die Bewirtung übernommen. Timo Kuchelmeister hat die großen Boxen aufgestellt, damit ordentlicher Sound die Halle erfüllt. Dietmar Zwick hat sich um das Technik-Pult und die Lichtanlage gekümmert. „Es ist einfach toll, wie alle diese Zumba-Party und den guten Zweck unterstützen“, freute sich Wetzel. Und schon musste sie wieder als Instruktorin auf die Bühne, um das nächste Lied vorzutanzen.