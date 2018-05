Junge Reiter beteiligen sich an Spendenritt

Der Reitstall auf dem Birkenhof hat zum zweiten Mal am deutschlandweiten Spendenritt teilgenommen. Kinder und Jugendliche brachten ihre Sponsoren mit und ritten sehr vergnügt durch die Frühlingslandschaft. Insgesamt kamen rund 600 Euro zusammen. Auf dem Birkenhof lernen derzeit 80 Kinder und Jugendliche das Reiten, 15 nehmen an dem heilpädagogischen Reiten teil. Den Reitstall auf dem Birkenhof gibt es seit zehn Jahren, am 6. Oktober wird gefeiert.

Den deutschlandweiten Spendenritt gibt es seit vier Jahren. Er wurde vom Zentrum für Therapeutisches Reiten, das seinen Sitz in Konstanz hat, initiiert. Ziel ist, Kindern, die sich das heilpädagogische Reiten finanziell nicht leisten können, zu unterstützen. Reitstallinhaberin Michaela Roese erklärte, die Reitställe seien frei, die Spenden dem Zentrum oder anderen Institutionen zu übergeben. „Wir werden die Spenden an die Radio-7-Drachenkinder überreichen“, kündigte Michaela Roese an.

Sie erzählte, dass von den 15 Kindern, die regelmäßig zur Reittherapie kommen, sechs von Radio 7 finanzielle Hilfen erhalten. „Radio 7 unterstützt ganz unkompliziert ein Jahr lang die Familien, manchmal sogar länger“, erklärte sie. Die Krankenkassen bezahlen die Therapiestunden nämlich nicht. Die Ärzte können diese Form der Therapie nicht verschreiben. Für Kinder, die einen Förderbedarf haben, ist das wöchentliche therapeutische Reiten eine Bereicherung. Sie erfahren beim Umgang mit dem Pferd und auf dem Pferderücken eine individuelle und ganzheitliche Förderung. Durch die Schrittbewegung überträgt das Pferd beim Reiten dreidimensionale Schwingungsimpulse, die sich ausgleichend und fördernd auf die Gehirnaktivität, Atmung und Motorik auswirken. Das Bewegtwerden durch das Pferd und die Wärme des Pferdekörpers lösen muskuläre Verspannungen und verbessern die Körperspannung. „Wir wollen mit unserer Spende Radio 7 etwas zurückgeben“, sagte Roese.

Zum Spendenritt waren viele Familien gekommen. Die Kinder durften 1,5 Kilometer reiten, die größeren 2,5 Kilometer. Für die Fortgeschrittenen gab es einen vier Kilometer langen Ausritt. Roese teilte den Kindern die Pferde zu. Sie bildete vier Gruppen: die Therapie-Gruppe, den Mini-Club, den Grundkurs und die Reitstundengruppe. Sie zeigte auf einem Plan die Strecken. Für die Eltern, die auf dem Hof blieben, gab es Kaffee und Kuchen.

Die Kinder striegelten die Pferde, kratzten die Hufe aus und legten die Zaumzeuge an. Die Jugendlichen halfen ihnen dabei. Die Pferde sind nicht groß und sie waren sehr ruhig. Im Stall herrschte fröhliche Aufregung. Ab und zu schritt ein Huhn vorbei. Als die Pferde gerichtet waren, ging es gemeinsam hinaus. Die Helferinnen führten die Pferde der Kinder. Mächtig stolz und glücklich saßen die Kinder auf den Pferden. Die Vertrautheit und der Umgang mit Tieren ist für Kinder eine große Bereicherung. „Im Reitstall vermitteln wir das Reiten und das Pflegen der Pferde aber auch die Gemeinschaft und den Zusammenhalt untereinander“, erklärt Roese. Und das spürte man auch.