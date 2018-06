IHK-Präsident fordert neuen Verteilungsschlüssel

Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck hat am Dienstag beim Oberschwäbischen Verkehrsforum der Industrie- und Handelskammern (IHK) Bodensee-Oberschwaben, Reutlingen und Ulm im Bürgerhaus Ennetach am eigenen Beispiel geschildert, warum der ländliche Raum allen Grund zur Befürchtung hat, bei der Straßeninfrastruktur aufs Abstellgleis zu geraten. Die Oberschwabenkaserne in Mengen-Hohentengen wurde auch deshalb geschlossen – aber nicht nur aus diesem Grund – weil die Verkehrsanbindung an die Autobahn fehlt. Aus dem gleichen Grund wird auch die Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen demnächst der Vergangenheit angehören.

Verlierer im Verteilungskampf

Die drei genannten Industrie- und Handelskammern fordern den Bund erneut auf, für den Bundesverkehrswegeplan 2015 endlich seiner Verantwortung nachzukommen und im Haushalt ausreichend Mittel für die Bundesfernstraßen zur Verfügung zu stellen. „Wenn die Pläne der Bundesregierung Realität werden, soll künftig ein Finanzierungsschlüssel von 70 Prozent für Autobahnen und 30 Prozent für Bundesstraßen gelten. Es ist offensichtlich, was das für den Regierungsbezirk Tübingen heißt. Selbst wenn vierspurige Bundesstraßen wie Autobahnen behandelt werden, wird unsere Raumschaft klar zu den Verlierern im Verteilungskampf um Verkehrsgelder gehören“, sagte der IHK-Präsident Heinrich Grieshaber. Stattdessen fordert Grieshaber einen neuen Verteilungsschlüssel, wenn die Weichen für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gelegt werden. „Wir erwarten von den politischen Entscheidungsträgern, einen Verteilungsschlüssel zu wählen, der eine faire Mittelverteilung verspricht. Meiner Meinung nach wäre eine 50:50-Formel angemessen.“

Sollte es beim Schlüssel 70:30 bleiben, dürfte sich dennoch beispielsweise die Stadt Friedrichshafen die berechtigte Hoffnung machen, auf der Liste der Verkehrsprojekte zu stehen. Postkarten mit der Aufschrift „Spaten statt Worte – Jetzt Ja zu B 31 neu“ sollen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer von der Dringlichkeit des Straßenbaus überzeugen. Die Bundesstraße 31 lässt sich in die Kategorie autobahnähnliche Bundesstraße einordnen.

Was Grieshaber vor allem ärgert, ist die Lkw-Maut. Diese zusätzliche Einnahmequelle sollte eigentlich dazu dienen, mehr Gelder für den Verkehr zu generieren. Doch das Bundesfinanzministerium hatte die Zuschüsse für den Verkehrshaushalt in etwa gleicher Höhe wie die Mauteinnahmen gekürzt. „Für mich als Verkehrsunternehmer ist diese Zweckentfremdung der Maut eine der größten Enttäuschungen der letzten drei Legislaturperioden.“ Er scheute sich nicht davor, in diesem Zusammenhang von einem „Betrug“ zu reden.

Überhaupt will die IHK die Maut durch eine Vignette ersetzen, um eine ausreichende Finanzierung auf die Beine zu stellen. Bei einer Vignette, wie sie in Nachbarländern üblich ist, sei mit weniger Mautausweichverkehr zu rechnen. „Außerdem ist eine Vignette sozialverträglicher, denn sie entlastet Vielfahrer“, so Grieshaber.