Elisabeth Schmidt singt seit 70 Jahren im Chor

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt der Gesangverein Liederlust Ennetach zurück, so das Fazit bei der Generalversammlung, die am vergangenen Wochenende im Gasthaus „Adler“ stattfand. Zu den Höhepunkten zählten die Teilnahme am Serenadenkonzert in Ostrach und ein erster Preis, den die Chorgemeinschaft beim vergangenen Weihnachtsmarkt in Mengen für die schönste Hütte erhielt, die von der Stadtverwaltung prämiert wurde.

Die Vorsitzende des Gesangvereins, Marianne Knor, konnte zur Eröffnung der Generalversammlung Ehrensänger Josef Schindler willkommen heißen sowie den stellvertretenden Bürgermeister Emil Magino und Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart. Zurzeit sind es 34 Sängerinnen und Sänger, die als Aktive zum Gesangverein gehören, unterstrich die Vorsitzende in ihrem Rechenschaftsbericht.

Zur Totenehrung erhob sich die Versammlung zu einem stillen Gedenken von den Plätzen. Schmerzlich war vor allem der Heimgang der Sängerin Gertrud Schmid sowie der von drei passiven Mitgliedern. Und nicht zuletzt trauere der Chor um Manfred Bok, der als ein ganz großer Gönner und edler Spender der Liederlust in Erinnerung bleibt. Dann war es Marianne Knor ein besonderes Anliegen, vor allem den guten Zusammenhalt der Chorgemeinschaft zu würdigen. Neben ihren obligatorischen Auftritten in der bürgerlichen Gemeinde und in der Kirche trete der Chor vor allem auch einmal im Monat im Pflegeheim St. Ulrika auf sowie alle 14 Tage im Kindergarten, um mit dem „Nachwuchs“ immer wieder gemeinsam zu singen.

Im Bericht von Schriftführerin Gertrud Knaus, waren die zahlreichen Auftritte des Gesangsvereins minutiös aufgezeichnet, nicht zuletzt, dass der Chor 41-mal geprobt hat und darüber hinaus zu vielen Anlässen mit passendem Liedgut präsent war. Schatzmeisterin Doris Merkle legte einen ausführlichen Kassenbericht vor, der von Maria Prinz und Dora Fetscher für gewissenhaft und tadellos befunden wurde. Von einer positiven Entwicklung des Chors im Vereinsjahr 2017 sprach auch der musikalische Leiter Hans-Peter Merz. Er bezeichnete die Liederlust als eine sehr schöne Gemeinschaft und lobte vor allem die gute Kameradschaft der Sänger untereinander. Er fügte wörtlich hinzu: „Singen verbindet und ist förderlich und gut für das soziale Gemeinwesen; neue aktive Mitglieder sind daher immer willkommen.“

Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, die einstimmig verlief, nahm Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart vor. Er stellte dabei fest, dass das vielschichtige Engagement des Chores Anerkennung, Lob und Respekt verdiene.