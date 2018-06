Der älteste Hut ist etwa 150 Jahre alt

Eine alte Nähmaschine, Uhren und natürlich Hüte über Hüte: Zahlreiche Besucher sind zur Ausstellung von Maria Kanz und Claudia Böhm gekommen. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, interessiert schauten sich die Besucher – die meisten davon Besucherinnen – die ausgestellten Objekte an. Aufgebaut war die Ausstellung in zwei Räumen in einem Nebengebäude von Maria Kanz‘ Wohnhaus, dazu waren auch Objekte im Außenbereich ausgestellt.

„Ich interessiere mich allgemein für Nostalgisches“, sagte Martina Kieferle, eine der Besucherinnen. „Klar“, ihr gefalle die Ausstellung, antwortete sie auf eine entsprechende Frage. Von Maria Kanz ließ sie sich ein paar Hut-Modelle zeigen. Der älteste Hut in der Ausstellung – insgesamt waren es rund 100 Hüte – dürfte etwa 150 Jahre alt sein, schätzte Maria Kanz. Dieser uralte Hut stammt aus der Biedermeier-Zeit. Überhaupt waren mehr Frauen- als Männer-Hüte zu sehen. Da gebe es eben eine viel größere Vielfalt, erklärte Kanz.

Frauen erinnern sich an Kindheit

Auch einige Frauen vom Diakonielädele mit Lädele-Chefin Gerda Knoch und deren Ehemann Wolfgang schauten vorbei. Beim Anblick eines alten Ofens fühlten sich manche Lädele-Frauen an ihre eigene Kindheit erinnert. Auch Besucher außerhalb von Mengen waren da, beispielsweise zwei Frauen aus Marbach und Hohentengen. Interessiert ging auch die Künstlerin Inge Renn-Schön, die in Fulgenstadt ein Atelier, Cafè und eine Galerie betreibt, durch die Ausstellung.

Wolfgang Koch ist ein Sammler aus Bad Saulgau, er sei ein „Freund des Hauses“, erklärte er lächelnd. Sprach man ihn an, gab er gerne weitergehende Informationen zu den Ausstellungsstücken. Seine Worte verrieten den fachkundigen Sammler. „Das ist eine tragbare Koffermaschine“, sagte er erklärend zu einer uralten Nähmaschine vom Typ Gritzner. „Das ist natürlich ein wunderschönes Teil.“ Gebaut wurde die alte Nähmaschine wahrscheinlich Anfang der 30er Jahre, wie Koch erläuterte. Eine alte, handgeschnitzte Schwarzwald-Kuckucksuhr war ebenfalls zu sehen, auch hierzu wusste Koch näheres zu berichten. „Ich bin auch ein großer Sammler“, informierte er beiläufig. Seine Garage ist von allerhand Dingen belegt, ein Auto habe darin keinen Platz.

Auf dem alten Sofa lagen Modemagazine aus den 1960er- und 1970er-Jahren, alte Getreidesäcke lagen auf den Stühlen. Auch einige Filzpuppen waren ausgestellt, die Claudia Böhm und ihre Freundin Maria Kanz herstellen. Angesichts des deutlichen Interesses an der Ausstellung war Maria Kanz überaus zufrieden. Ob sie die Hüte-Ausstellung nochmals wiederholen möchte, ließ sie offen. Sie deutete an, dass sie sich eher vorstellen kann, eine Ausstellung mit einem anderen Schwerpunkt zu organisieren. Der Fundus der Sammlerin ist nämlich groß.