„Ballett macht die Schüler zu Persönlichkeiten“

Im lichtdurchfluteten Saal proben die jungen Tänzer der Ballettschule Nargis Bollmann die große Aufführung: Selbstsicher tanzen sie Choreografien, die sie schon seit Wochen passend zur tragenden Musik einstudieren. Die Spiegelwand zeigt ihnen, dass ihre Figuren und Schritte stimmen, dass Haltung und Ausdruck passen. Mit Aufmerksamkeit und Empathie leitet die Ballettlehrerin ihre Schülerinnen an. Am Sonntag, 24. Juli, werden sie um 14 Uhr auf der Bühne des Bürgerhauses in Ennetach stehen.

Die Aufführung steht unter dem Titel „Ballett Poesie“. In einer Abfolge von Szenen werden die Tänzer und Tänzerinnen zeigen, was sie gelernt und welche Fortschritte sie gemacht haben. Zwei Mal im Jahr stehen die Schüler auf der Bühne. „Das ist wichtig. Denn so lernen sie mit Lampenfieber umzugehen“, erklärt Bollmann. Die Vorbereitung von Aufführungen motiviere auch sehr, weil es Träume fördere.

Der verheißungsvolle Titel ermöglicht es, unterschiedliche Tänze aus dem klassischen Repertoire des Balletts zu präsentieren. „Die berühmten Choreografien sind an das Niveau der Schülerinnen angepasst worden, damit sich jede entfalten kann“, erklärt die Ballettlehrerin. Es kommen Szene aus „Carmen“, „Cinderella“, „Le Corsaire“ auf die Bühne. Auch aus dem „Don Quichotte“ werden einige Szenen getanzt: In der Winteraufführung sollen es dann mehr sein, kündigt Bollmann an.

Nargis Bollmann hat die Musik geschnitten, die Kostüme genäht, die Lichttechnik entwickelt und das Bühnenbild gestaltet. Die Aufführung sei zwar immer ein Kraftakt, aber die Freude der Schülerinnen sporne die Lehrerin an: „Ja, vom Ballett geht ein Zauber aus, der sie verändert und zu Persönlichkeiten macht“, stellt sie fest. Das gemeinsame Vorbereiten der Aufführung und das Einstudieren der Rollen fördere zudem die sozialen Kompetenzen und die allgemeine Begeisterung für Tanz und Bewegung.

Klassisches Ballett, Charaktertanz, Modern-Dance, Jazztanz und Neo-Klassik sind die unterschiedlichen Genres, die vermittelt werden und bei der Aufführung am Sonntag gezeigt werden.

Karten gibt es im Schreibwarengeschäft Schwamm oder unter der Telefonnummer 07572/2154. Der Eintritt kostet sieben Euro. (vr)