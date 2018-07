Zug reißt Mädchen zu Boden

Bei einem tragischen Unfall ist heute um 16.55 Uhr, in Großengstingen ein elfjähriges Mädchen von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wollte laut Polizei mit zwei weiteren Mädchen den unbeschrankten Bahnübergang in der Silcherstraße in Richtung Jahnstraße überqueren. Die Begleiterinnen des Mädchens hatten die Gleise bereits überquert. Die Elfjährige lief hinterher, wurde von einem Zug der Hohenzollerischen Landesbahn erfasst und stürzte. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde das Mädchen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und wurde sofort operiert. Die Mädchen, die das verunglückte Kind begleitet hatten, Angehörige sowie der Lokführer werden vom Notfallnachsorgedienst des DRK betreut.