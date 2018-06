Auto rutscht auf Kreuzung in ein anderes

Zwei Autos sind am Freitag gegen 7 Uhr an der Kreuzung Reutlinger-/Kleinengstinger Straße in Engstingen zusammen gestoßen. Das teilt die Polizei mit. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Passat auf der Kleinengstinger Straße in Richtung B 312 und wollte Richtung Holzelfingen abbiegen. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn fuhr er mit mäßiger Geschwindigkeit an die leicht abfallende Kreuzung heran. Als er wegen eines vorfahrtsberechtigten Renaults anhalten wollte, geriet er ins Rutschen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei zog sich die 21-jährige Renault-Fahrerin leichte Blessuren zu. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.