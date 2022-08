Ab 19. September fahren keine Züge mehr

Die SWEG Schienenwege GmbH führt erneut Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Engstingen und Gammertingen durch. Dazu wird die genannte Strecke von Sonntag, 18. September ab Betriebsschluss um 19.30 Uhr bis Montag, 7. November zu Betriebsbeginn um 6 Uhr für den Zugbetrieb komplett gesperrt.

Bereits von Mittwoch, 31. August, an wird mit der Einrichtung der Baustelle begonnen. Diese Arbeiten finden in Nachtschichten statt, wobei es zeitweise auch zu Lärmentwicklung kommen kann. Während der Vollsperrung ab wird fast ausschließlich in Tagschichten gearbeitet. Die Nacharbeiten von Dienstag, 8. November, bis Samstag, 3. Dezember, werden dann aber wieder in Nachtschichten verrichtet, heißt es in der Pressemitteilung der SWEG. Auch hier könne es zu Lärm durch die Baustelle kommen.

Zusätzlich zu den Gleiserneuerungen stehen Vegetationsarbeiten sowie die Instandsetzung von Bahnübergängen an, teilt die SWEG weiter mit. Auch in den Bahnhöfen Engstingen und Haidkapelle werden die bestehenden Gleisanlagen erneuert.

Für die Zeit der Vollsperrung richten die Verkehrsunternehmen Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH und Schwäbische Alb-Bahn einen Schienenersatzverkehr ein, über den noch separat informiert werde, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Bauphase ist Teil einer größer angelegten Modernisierung der Schieneninfrastruktur der Zollern-Alb-Bahnen. „Die Erneuerungen der Gleise und sonstigen Bauwerke dienen der Steigerung der Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der Strecken und damit der Reduzierung von Verspätungen und Störungen“, so Markus Remmel, Geschäftsführer der SWEG Schienenwege GmbH.