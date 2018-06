Kendrion-Mitarbeiter beteiligen sich am Warnstreik

Am Dienstag sind die Tarifverhandlungen für die 740000 Beschäftigten der Metallindustrie im Südwesten in die dritte Runde gegangen. Nachdem vergangene Woche schon die Belegschaft von Bizerba in Meßkirch gestreikt hat, haben gestern auch rund 70 Mitarbeiter des Magnetherstellers Kendrion in Engelswies um 9 Uhr ihre Arbeit für eine Stunde niedergelegt, um am Warnstreik der IG Metall vor dem Werk teilzunehmen.

Mit Bannern, Trillerpfeifen und Hupen haben etwa zwei Drittel der anwesenden Belegschaft ihren Forderungen Ausdruck verliehen. „Was den Arbeitgebern angeboten wird, das ist eine Frechheit“, sagt Georg Faigle, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Albstadt. „Da machen wir nicht mit.“ Deshalb fordert die IG Metall 5,5 Prozent mehr Lohn für die kommenden zwölf Monate. Das Angebot der Arbeitgeber von 2,3 Prozent mehr Gehalt für 13 Jahre bei zwei Nullmonaten könne von den Arbeitnehmern nicht getragen werden. Das seien aufs Jahr gerechnet gerade einmal 1,9 Prozent Entgeltsteigerung pro Monat. „Und das decke nur die Inflationsrate ab“, sagt Faigle.

Nächster Streik dauert länger

„Mit dem Angebot gehen die Arbeitgeber überhaupt nicht auf die gute Ertragslage und die stabilen Aussichten für das kommende Jahr ein“, sagt Siggi Seitz, Betriebsratsvorsitzende von Kendrion. „Deshalb bleiben wir bei unseren Forderungen.“ Die Bezahlung müsse so sein, damit man davon leben könne. Außerdem müssten die Arbeitsbedingungen fair bleiben. „Aber die nehmen uns erst ernst, wenn wir die Arbeit niederlegen und die Produktion in Verzug kommt“, sagt Faigle.

Kommen die Verhandlungen diese und kommende Woche nicht zu einem akzeptablen Ergebnis, dann müssten die Arbeitgeber mit dem Aufruf zur Urabstimmung rechnen. Dann müssten 75 Prozent der Arbeitnehmer der Metallbetriebe im Südwesten für einen länger andauernden Streik stimmen. „Und wenn sie das tun wird die Produktion nicht nur für eine Stunde unterbrochen“, sagt Faigle.

Um noch einmal auf ihre Forderungen hinzuweisen, ruft die IG Metall alle Metallarbeiter zum Warnstreik und zentralen Kundgebung am kommenden Montag, 13. Mai, in Albstadt auf. Faigle hofft auf einen positiven Ausgang der Verhandlungen um so einen flächendeckenden Streik zu umgehen.