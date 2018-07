Frau überholt in einer langen Kurve

Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Samstagnachmittag mit ihrem silbernen Passat auf der B 313 von Engelswies in Richtung Meßkirch gefahren. Unmittelbar nach der Ortsausfahrt Engelswies, in einer langgezogenen Linkskurve, setzte sie zum Überholen eines schwarzen Golfs und eines roten Transporters an. Als sie bereits ein Fahrzeug überholt hatte, kam aus Richtung Meßkirch ebenfalls ein schwarzer Golf entgegen. Der Entgegenkommende musste mit seinem Fahrzeug eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei in Sigmaringen bittet Zeugen – insbesondere die Fahrer der überholten Fahrzeuge – sich unter der Rufnummer 07571/104-220 zu melden.