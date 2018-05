Anton Strobel: Engagierter Blutreiter feiert eingroßes Jubiläum

Eichstegen (sz) - Jahr wurde Anton Strobel für die 50. Teilnahme am Blutritt geehrt, bereits mit zwölf Jahren ist er zum ersten Mal mitgeritten.

Pfarrer Christof Mayer überreichte ihm die Auszeichnung und würdigte sein Engagement für die Blutreitergruppe Altshausen-Eichstegen. Anton Strobel war von 1990 bis 2009 Gruppenführer, er hat das Amt von seinem Vater, der von 1977 bis 1990 Gruppenführer war, übernommen. Als Gruppenführer führte er alle Geschäfte vorbildlich und zuverlässig nach alter Tradition. Die Organisation und Vorbereitungen zum Jubiläum 100 Jahre Blutreitergruppe Altshausen im Jahre 2009 oblag seiner Verantwortung.

Anton Strobel war es immer eine Herzensangelegenheit junge Menschen, zum Beispiel die Ministranten, für die aktiven Reihen zu gewinnen und so zum Erhalt der Blutreitergruppe zu sorgen. Viele Jahre stellte er seine Kaltblutpferde für andere Blutreiter kostenfrei zur Verfügung. Der alljährliche Proberitt startet und endet in Strobels Hof, auch das ist sicher keine Selbstverständlichkeit, denn auch dies will gut vorbereitet und organisiert sein. „Noch Viele Jahre Blutritt“, wünschen ihm die Freunde seiner Blutreitergruppe.