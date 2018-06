Mehr Kinder und Jugendliche für die Blasmusik begeistern

Mit dem stimmungsvollen Stück „A little opening“ (Eine kleine Eröffnung) hieß der Musikverein Ebersbach, dirigiert von Fridl Schoch, am Freitagabend im gut besetzten Zelt auf dem Festplatzgelände eine große Schar von Gästen musikalisch willkommen. Den seit vielen Jahren befreundeten Musikern aus Oberinn in Südtirol und den Musikfreunden aus Oberwöllstadt in Hessen galt ein besonderer Gruß. Gleich zwei ehemalige Aktive, nämlich Steffi Steinle und Thomas Heudorfer, moderierten souverän den knapp zweistündigen Festakt. Der Vereinsvorsitzende Daniel Rapp ließ die bewegte 100-jährige Vereinsgeschichte Revue passieren. Als Festredner des Abend trat der Blasmusik-Kreisverbandsvorsitzende Rudolf Hämmerle auf.

„Alle Musik wird geboren im Herzen der Menschen.“ Mit dieser altchinesischen Weisheit wies Daniel Rapp auf die zeitlose Bedeutung und die Ausdruckskraft der Musik hin. „Gegründet wurde der Musikverein Ebersbach 1918 nach der schweren Zeit des Ersten Weltkrieges“, sagte er. Bereits ein Jahr später nahm die Musikkapelle zum ersten Mal am Blutfreitag in Weingarten teil. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Vereinsaktivitäten; die allermeisten der Musiker wurden zum Wehrdienst eingezogen, sodass der Verein aufgelöst werden musste. Es dauerte bis zum Januar 1947, als die aus dem Krieg heimkehrenden ehemaligen Mitglieder den Verein erneut aus der Taufe hoben. Nicht weniger als elf gefallene Aktive waren zu beklagen.

Zum 40-jährigen Vereinsbestehen wurde 1958 eine neue Vereinsfahne geweiht. Erstmals spielte 1963 ein Mädchen in der Kapelle mit. Die Gesamtstärke der Kapelle liegt momentan bei 68 Musikern und zwar 41 Männern und 27 Frauen. Seit 1979 gehört das Stöcklefest zu einer der Traditionsveranstaltungen, die der Verein stets mit viel Elan ausrichtet. Dirigent Fridl Schoch ist seit 20 Jahren der erfolgreiche, musikalische Leiter des Musikvereins. Daniel Rapp betonte, dass heute eine der wichtigsten Aufgaben darin bestehe, Kinder und Jugendliche an die Blasmusik heranzuführen und sie dafür zu begeistern. Nicht zuletzt bedankte er sich ausdrücklich bei den zahlreichen Sponsoren, ohne die eine solche Jubiläumsveranstaltung nicht umgesetzt werden könne. Da brauste starker Beifall auf. Bürgermeister Roland Haug hob die Bedeutung der Musik für die Gesellschaft hervor. „Was hat eine Schultes für ein Präsent zum Jubiläum mit dabei? Natürlich einen Scheck“, vermeldete er.

Nach dem Parade-Musikstück „Alte Kameraden“, komponiert von Carl Teike, ergriff der Festredner des Tages, Rudi Hämmerle, Vorsitzender des Kreisblasmusikverbandes Ravensburg, das Wort. In einer äußerst herzhaften Rede erwies sich Hämmerle als ausgezeichneter Interpret der Blasmusik. „Das Wesen der Musik ist es, Freude zu bereiten“, meinte er und gratulierte den Ebersbacher Musikern zum Jubiläum.

Geistlicher Beistand für das Publikum und für den Musikverein kam von Pater Franziskus, dem Orts-Geistlichen der katholischen Kirchengemeinde. Er freute sich darüber, dass der Musikverein in vielen Belangen die Gottesdienste und vor allem die kirchlichen Hochfeste in einer Art und Weise umrahme, die Lob und Dank und Anerkennung verdiene. (bay)