Mit ihrer teuflischen A-Cappella-Jagd-Novelle „Volle Tanne“ treten die Gaier am Samstag, 9. Mai, in Ebersbach-Musbach auf.

Die Gaier haben ihren Ursprung im Pestalozzi-Gymnasium in Biberach. Dort führten sie 1991 Teile des Dschungelbuchs von Walt Disney auf. 22 Jahre später sind sie immer noch nicht müde und zeigen ihr aktuelles Programm in der Pfarrscheuer. Dabei laden sie musikalisch gewaltig durch: Mit ihren Stimmen treiben sie bekannte Melodien und viele neue, eigene Stücke durch die unterschiedlichsten Musikstile, Epochen und Kontinente. „Volle Tanne“ ist jedem zu empfehlen, der Jäger ist, werden möchte, oder es doch lieber bleiben lassen will. Fest steht: So hintersinnig, augenzwinkernd, melodiös, klangvoll und komödiantisch war ein Trip in den Wald noch nie.

Die Gaier sind mit ihrem Programm „Volle Tanne“ am Samstag, 9. Mai, um 20 Uhr in der Pfarrscheuer zu sehen, Saalöffnung ist um 19.30 Uhr. Es wird bewirtet. Die Gemeinde Ebersbach-Musbach ist Veranstalter des Kulturabends. Karten können im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro über das Rathaus Ebersbach unter Telefon 07584/92120, oder E-Mail info@ebersbach-musbach.de bezogen werden.