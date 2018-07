Weihbischof beauftragt Carolin Hartmann als Gemeindereferentin

Am Samstag beauftragte Weihbischof Dr. Michael Gerber in der Pfarrkirche St. Fidelis in Burladingen fünf Frauen als Gemeindereferentinnen. Eine von ihnen ist Carolin Hartmann, die aus Straßberg-Kaiseringen stammt und aktuell das Seelsorgeteam in der Seelsorgeeinheit Burladingen-Jungingen im Dekanat Zollern unterstützt.

Nach ihrem Schulabschluss am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Sigmaringen im Jahr 2012 studierte Carolin Hartmann drei Jahre Religionspädagogik an der Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik in Freiburg und absolvierte ihr Berufspraktisches Jahr in der Seelsorgeeinheit An der Glotter in Denzlingen. Ihr zukünftiger Wirkungsort wird wie in der Berufseinführungsphase die Seelsorgeeinheit Burladingen-Jungingen sein.

Bereits als Jugendliche engagierte sie sich mit großer Freude in der Ministranten- und Jugendarbeit. Die Freude am Glauben möchte sie auch in ihrer Funktion als Gemeindereferentin weitergeben. „Ich möchte den Glauben ins Gespräch bringen und die Menschen befähigen, selber über ihren Glauben Auskunft geben zu können und dabei Jesus Christus als Mitte in den drei Grunddiensten der Kirche Liturgie, Martyrie und Diakonie verkünden“, sagt die 26-Jährige.

Kraft schöpft sie beim Apostel Paulus: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe“ (1 Kor 13). Sie sagt: „Ich lasse mich von den drei biblischen Wörtern leiten - Glaube an den lebendigen Gott, Hoffnung auf den barmherzigen und wirkenden Gott und in Liebe dem Nächsten und Gott gegenüber zu handeln.“ Ihre Aufgaben sieht die Gemeindereferentin darin, die Menschen vor Ort mit ihren Fragen, Wünschen und Bedürfnissen im Blick zu haben: „Ich möchte Menschen unterschiedlichen Alters auf ihrem Glaubens- und Lebensweg begleiten. Dabei möchte ich Freude am Glauben ausstrahlen, auf Gott vertrauen, verwurzelt im Glauben sein, ein authentisches Glaubens- und Lebenszeugnis geben und gemeinsam religiöses Lehren und Lernen gestalten.“

Gemeindereferenten sind hauptamtliche Mitarbeitende in katholischen Pfarreien. Sie haben eine mehrjährige Ausbildung absolviert und arbeiten im Seelsorgeteam einer Gemeinde. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Sakramentenkatechese (etwa die Vorbereitung auf Erstkommunion oder Firmung), die Leitung von Wortgottesfeiern, Andachten und Beerdigungen, die Begleitung verschiedener Gruppen sowie der Religionsunterricht an Grund-, Real- und Werkrealschulen.