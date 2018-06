Unwetter überflutet Burladingen

Ein heftiges Unwetter überflutete am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Burladinger Hauptstraße. „Wenn man die Hauptstraße gesehen hat, da kamen natürlich wieder die Erinnerungen an das Killerhochwasser in den Kopf“, schilderte Feuerwehr-Gerätewart Michael Kehrer. Letztlich habe Kommandant Ilija Pilic die Lage richtig eingeschätzt und stufenweise zusätzliche Feuerwehrleute alarmiert.

Hauptstraße ist am stärksten betroffen

„So eine Situation entwickelt sich langsam, aber es kommt darauf an, die Leute nicht zu spät zu alarmieren. Solche Szenarien können wir bei der Feuerwehr nicht proben. Letztlich ist der Einsatz optimal abgelaufen und wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Wichtig ist, dass alle Feuerwehrleute heil zurückgekommen sind“, sagt Kehrer. Am schlimmsten erwischte es den Bereich der Hauptstraße um die Filiale der Kreissparkasse und den Optiker Dreger. „Ich habe die Bilder im Internet gesehen und das Schlimmste befürchtet. Deshalb bin ich zu meinem Laden gefahren. Glücklicherweise hat der Regen rechtzeitig aufgehört und das Wasser 30 Zentimeter vor meinem Laden gestoppt“, berichtete Iris Dreger.

In den Häusern nebenan liefen mehrere Keller voll. Heinz Mühlhansel berichtete von zwanzig Zentimetern Wasser in seinem Keller, das die Feuerwehr abgepumpt habe. Die Feuerwehr Burladingen war bis 24 Uhr mit 28 Feuerwehrleuten im Einsatz. Außerdem halfen die Feuerwehrabteilungen Hausen und Stetten in ihren Teilorten. Neben dem Leerpumpen diverser Keller musste die Feuerwehr auch die Straße mit Hilfe eines Radladers von fünf Zentimeter hohem Schotter reinigen, den das Wasser von einem nahe gelegenen Weg angespült hatte. Berichte über ein Streckensperrung der Hohenzollerischen Landesbahn stellten sich als falsch heraus.