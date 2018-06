Unfallverursacher gibt spontan Führerschein ab

Ein 89-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zwischen Burladingen-Melchingen und -Stetten u. H. von einem Feldweg unachtsam auf die L 385 eingefahren. Hierbei übersah er laut Polizei einen von links kommendes Auto. Obwohl dessen 21-jähriger Fahrer noch auf die linke Fahrbahnseite auswich, streiften die Fahrzeuge aneinander. Anschließend kam der 21-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 3000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher entschloss sich spontan, auf seinen Führerschein künftig zu verzichten und übergab diesen an die Beamten. Mit einem entsprechenden Bericht wird dieser an die Führerscheinstelle des Landratsamts weitergeleitet. Trotz dieser einsichtigen Tat wird der 89-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und Vorfahrtsverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.