Fuchs verursacht Verkehrsunfall

Ein über die Straße rennender Fuchs hat am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Blumenstetterstraße einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in Hohe von etwa 10 000 Euro verursacht. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr auf der Blumenstetterstraße stadtauswärts, als der Fuchs im hinteren Teil der Straße plötzlich die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer wich dem Tier aus, riss seinen Ford nach links und prallte dabei gegen einen parkenden Audi. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 5000 Euro. Die Schäden waren dabei so gravierend, dass beide Autos nicht mehr weiterfahren konnten. Der Ford wurde von einem Abschlepper abgeholt, der Besitzer des Audis kümmert sich selbst um den Abtransport seines Wagens.