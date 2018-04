Einbruch in ehemalige Fabrik in Burladingen ein

In das ehemalige Fabrikgebäude am Ortsausgang von Burladingen wurde eingebrochen. Ein unbekannter Täter soll im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagvormittagdas Gebäude an der Gammertinger Straße eingebrochen sein. Dabei verursachte er laut Polizei mehrere Hundert Euro Sachschaden. Zunächst habe der Unbekannte vergeblich versucht. eine Seiteneingangstüre aufzuhebeln. Anschließend drückte der Täter laut Polizei ein Fenster gewaltsam auf. Das sei förmlich aus der Verankerung gerissen worden, sei ins Innere des Gebäudes gefallen und vermutlich lautstark auf einer Steintreppe zerbrochen. „Vermutlich erschrocken durch den dabei entstandenen Lärm ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete“, so die Polizei. Hinweise zu der Tat und dem Unbekannten nimmt sie unter der Rufnummer 07471/988 00 entgegen.