Dacia schlittert gegen Traktor

Auf der schneebedeckten Fahrbahn der Landstraße 382 ist am Samstagmorgen gegen 9 Uhr der 30-jährige Fahrer eines Dacia ins Rutschen geraten und frontal gegen das linke Vorderrad eines entgegenkommenden Traktors geprallt. Das Auto war talwärts in Richtung Burladingen unterwegs, und der Traktor fuhr in Richtung Stetten. Beim Zusammenstoß wurde der Dacia stark beschädigt. Der 30-jährige Fahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Traktor entstand kein Schaden. Auch wurde der 55-jährige Fahrer nicht verletzt.