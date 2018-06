Chorverband produziert Film

Der Chorverband Zollernalb präsentiert sich mit seinem Präsidenten Michael A. C. Ashcroft in einem großen Filmprojekt. Musikalisch untermalt durch den Sound von insgesamt zwölf Chören des Verbandes, zeigt der Film die Vielfalt des Zollernalbkreises und des Landkreis Sigmaringen. Die Tonaufnahmen wurden bereits im vergangenen Herbst gemacht. Nach und nach kommen nun Filmaufnahmen hinzu. Der Film wird unter der Federführung der Seifer Film Productions Haigerloch-Owingen produziert. Stefanie Molitor, bekannt vom SWR, unterstützt bei der Regieführung. Verschiedene Fernsehsender haben schon ihr Interesse bekundet, den Film auszustrahlen, heißt es in einer Mitteilung des Chorverbands. Foto: diedürr (diedürr)