44-jähriger schlägt Fasnetsbesucher nieder

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat es in der Nacht vom Schmutzigen Donnerstag auf Freitag kurz nach Mitternacht in einer Besenwirtschaft in der Hauptstraße eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Besuchern gegeben. Nach Stand der Ermittlungen soll dabei ein 44-jähriger Mann seinen sieben Jahre jüngeren Kontrahenten mit einem Faustschlag niedergeschlagen haben. Als der Geschädigte auf dem Boden lag, soll ihm der Beschuldigte weitere Faustschläge verpasst haben. Das Opfer erlitt Verletzungen und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Der Beschuldigte flüchtete nach dem Vorfall. Er konnte jedoch ermittelt werden. Mehrere Personen waren Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Burladingen, Telefon 07475/95 00 10, zu melden.