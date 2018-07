Musikverein hübscht das Festgelände auf

Zwar bröckelt der Hang des Burgbergs an einzelnen Stellen schon vor sich hin, aber die Mitglieder des Musikvereins Burgweiler waren fleißig, um passend zum Burgfest am Wochenende alles für die Besucher hergerichtet zu haben.

Investitionen in den Burgberg und die Bauten muss der Verein jedes Jahr leisten. Dieses Mal wurde die Bar samt Bodenbalken neu gebaut. „Da geht es einfach um die Sicherheit. Wenn die Gäste dort tanzen und hüpfen, muss der Bau das auch aushalten“, sagt Anton Böll, Vorsitzender des Musikvereins. Rund um den Berg wächst auch so langsam das Grün wieder in die Höhe. Aus Sicherheitsgründen waren die letzten Eschen im Winter 2015/16 gefällt worden, da sie von einer Krankheit befallen waren. „Aber die Natur bietet uns natürlich eine wunderschöne Kulisse“, sagt Böll. Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist am Fuß des Burgbergs ein Festzelt als Ausweichmöglichkeit aufgebaut.

Das Burgfest ist 1969 entstanden. „Der damalige Vorstand suchte eine Geldquelle, weil auch die Jugendkapelle um die Zeit damals gegründet wurde“, berichtet Böll. Anfangs fand das Fest noch in kleinem Rahmen statt, wenn das Wetter nicht passte, dann sei es auch mal spontan verschoben worden. „Heute wäre das undenkbar, da die Bands schon lange im Voraus gebucht werden müssen“, sagt Böll.

Eine wichtige Geldquelle ist das Burgfest auch heute noch. Neben den zahlreichen Helfern benötigt der Verein auch Sponsoren, um das Fest zu stemmen. „Wir wollen drei Tage ein ordentliches Programm bieten und müssen mit anderen Veranstaltungen in der Region mithalten“, sagt Böll.

Am Samstag, 28. Juli, liegt der Schwerpunkt auf dem Blasmusiktrend Brass. Engagiert hat der Verein die drei Gruppen „Blechverrückt“, „Sunnseit Brass“ und „Die Brasserie“. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr.

Traditionelle Blasmusik folgt am Sonntag, 29. Juli. Ab 11 Uhr spielt zum Frühschoppen der Musikverein Ostrach, ab 13.45 Uhr der Musikverein Zoznegg und ab 16 Uhr der Musikverein Hoßkirch. Für den Tanzabend ab 18.30 Uhr ist das „Sterntaler Duo“ gebucht. Stimmungsvoll wird es auch am Montag, 30. Juli. Zum Feierabendhock spielt ab 17.30 Uhr der Musikverein Wilhelmsdorf-Esenhausen und ab 20.30 klingt das Burgfest mit dem Musikverein 1819 Göge-Hohentengen aus.