Musiker haben viel Freude an ihrem Fest

Seit 50 Jahren feiern die Burgweiler Musiker mit vielen Gästen ihr Fest auf der Burg. Am Samstag genossen sie im voll besetzten Zelt einen Abend mit exzellenten Brassbands.

Jedes Jahr stellt der Musikverein ein Zelt unterhalb der Burgstelle auf und auch oben auf dem Burgplatz wird alles vorbereitet, um zu feiern. „Jedes Jahr sind wir einmal im Zelt. Das Wetter will es so“, sagt der Vereinsvorsitzende Anton Böll mit Humor. In diesem Jahr traf es den Samstag: Es regnete mehrfach kurz, sodass es auf der Burg schnell ungemütlich geworden wäre. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, im Zelt zu feiern – doch auch dort herrschte bis weit in die Nacht hinein beste Stimmung.

Am Samstagabend war Auftakt mit drei Brassbands: Blechverrückt, Sunnseit Brass und Die Brasserie – ein Programm, das viele Besucher aller Generationen anzog. Diese saßen an langen Tischreihen, unterhielten sich und hörten den Bands zu. Die jungen, blechverrückten Musikanten aus Bayrisch-Schwaben spielten zum Start. Spaß und Lebensfreude machten sich im Zelt breit und rissen die Besucher mit.

Blechmusik und Moderne vereint

Ansteckende Lust am Feiern ging von den Musikern aus. Das Programm sei so gestaltet, dass sich zum Höhepunkt des Abends Blechmusik und fetzige Moderne vereinen und Wellen schlagen, erklärte Anton Böll. Die Musiker von Sunnseit Brass kommen von den sonnigen Südhängen aus Südtirol und bringen Begeisterung für Blasmusik mit. Als dritte Band trat „Die Brasserie“ mit einer Mischung aus Blasmusik, Hip-Hop, Ska und Reggae auf. Sie sind Garant für tosende Hochstimmung.

Nach dem Auftritt von Blechverrückt, bei bester Stimmung im Zelt, trat Anton Böll auf die Bühne. Er begrüßte noch einmal die vielen Gäste und kündigte den Fassanstich an. Dieses Jahr war Ortsvorsteher Wolfgang Richter für diese knifflige Aufgabe auserkoren worden. Böll machte es spannend und erinnerte daran, dass Bürgermeister Christoph Schulz im Vorjahr mindestens neun Schläge gebraucht hatte, um das Bier zum Fließen zu bringen. „Du schaffst den Rekord“, prognostizierte Böll lachend. „Ich versuche, den Bürgermeister zu toppen“, entgegnete Richter. „Ich weiß nur noch nicht, in welche Richtung!“ So stieg die Spannung, die Gäste schauten gebannt aufs Fass. In zwei souveränen Schlägen war dieses unter dem Jubel der Gäste angestochen. Die bereitgestellten Krüge wurden gefüllt, auf das Traditionsfest angestoßen.

Die Musiker erwiesen sich als ideale Gastgeber. Fast 100 von ihnen waren im Einsatz, um die vielen Besucher zu bewirten. Als Renner stellte sich der lange Burgspieß mit den knolligen aufgesteckten Wecken heraus. Hinter der Theke wurde gegrillt und gebrutzelt. Die Krüge wurden gefüllt und an die Tische getragen. Man spürte: Die Musiker haben viel Freude an ihrem Fest.

Am Sonntag hatte sich der Burgplatz nach dem Gottesdienst in der Kirche schnell gefüllt. Die Gäste hatten Lust, sich auf der historischen Anhöhe zu treffen. Der Weg hinauf ist schön angelegt, der Blick ins Ried eine Wonne. So ließ es sich im Schatten der hohen Bäume schön verweilen.