Burgweiler hat wieder einen richtigen Bahnhof

Am Burgweiler Bahnhof herrscht ab dieser Saison wieder Betrieb. Mit einer Sonderfahrt des Radexpresses Bodensee-Oberschwaben wurde der beschauliche Bahnhof am Freitag wieder zum Leben erweckt. Am Sonntag, 6. Mai, haben Ausflügler die Chance, mit dem Zug zu fahren und nun erstmals die Gelegenheit, in Burgweiler Halt zu machen – um etwa zum Pfrunger-Burgweiler Ried zu wandern.

Mit dem Halt geht auch für die heutige Bahnhofbesitzerin und ehemalige „Fahrkartenagentin“ Theresia Vierling endlich ein Traum in Erfüllung. Denn bereits seit Jahrzehnten hielt kein Personenzug mehr am liebevoll gepflegten Bahnhof Burgweiler.

Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Verkehrsbundes Bodensee-Oberschwaben, der den Radexpress betreibt, freute sich über die Weiterentwicklung des Freizeitzuges. „Der zusätzliche Haltepunkt macht die Fahrt mit dem Zug noch attraktiver. Für uns bleibt weiterhin etwas zu tun, denn auch den Bahnhof in Hoßkirch würden wir gerne als Station einbinden“, sagte Löffler. Besonders dankte der Bodo-Geschäftsführer der Familie Vierling, die als Besitzer des Bahnhofs und des Areals dem Halt des Radexpresses zugestimmt hatte.

Die Faltkarte mit Informationen, Veranstaltungstipps, Wander- und Radtouren sowie allen Fahrplänen ist kostenlos in den bodo-KundenCentern, bei vielen Gemeinden und Tourist-Infos erhältlich. Fahrkarten können beim Zugbegleiter gelöst werden, Räder werden kostenlos transportiert.