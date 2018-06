Bläserschule sichert die Zukunft der Burgweiler Musikanten

Ein Verein ohne Jugend ist langfristig gesehen nicht mehr lebensfähig. So hatte sich schon 1969 der damalige Vorstand Franz Gaupp vom Musikverein Burgweiler mit seinem Dirigenten Leonard Zimmermann in weiser Voraussicht darauf verständigt und gründete daraufhin die Jugendkapelle.

Heute umfasst die Jugendkapelle nahezu 40 Kinder und Jugendliche. Vom Zögling bis zum Fortgeschrittenen werden diese in den wöchentlichen Proben von ehrenamtlichen Musikerinnen sowie vereinzelt auch von externen Musiklehrern musikalisch geschult. Die Fäden laufen bei Jugendkoordinatorin Monika Böll und bei Josef Müller, dem Dirigenten des Musikvereins, zusammen. Müller kümmert sich auch um die Ausbildung in der vereinseigenen Bläserschule. Gerade die musikbegeisterten Kinder gelte es frühzeitig auf spielerische Weise an den weiterführenden Instrumentalunterricht heranzuführen. Daher lädt das musikalische Organisationsteam turnusmäßig alle zwei Jahre, Kinder und Jugendliche zu einem Informations- und Werbetag ein.

Auch diese Mal war der Werbetag wieder von Erfolg gekrönt, weiß Vorstand Anton Böll zu berichten. „Es werden mehrere Kinder unsere Bläserschule weiter verstärken“, sagte er. Dem Musikverein sei es wichtig, jedem interessierten Kind eine musikalische Ausbildung zu bieten. In nun mehr als 44 Jahren hat sich die Jugendkapelle zu einem festen Eckpfeiler im Vereinsgefüge entwickelt. Auch das Musizieren in kleinen Gruppen gehört mit zum festen Ausbildungsplan der Bläserschule, in dem die Jugendlichen zum mehrstimmigen Zusammenspiel angeregt werden. Daher lädt die Jugendkapelle alljährlich Anfang Dezember zum musikalischen Nachmittag „Jugend musiziert“ in die Riedhalle nach Burgweiler ein.

Seit mehr als 40 Jahren geben die Jungmusikanten im alljährlichen Osterkonzert der Aktivenkapelle eine Kostprobe ihrer musikalischen Leistungsfähigkeit. Der verdiente Applaus für ihren gelungenen Auftritt, bescheinigte den ehrgeizigen Jungmusikanten und ihrem Betreuungsteam, dass sich die vielen Proben gelohnt haben. So war es wenig verwunderlich, dass gerade beim Osterkonzert zwölf Zöglinge ihr konzertantes Debüt in der Jugendkapelle gaben. Des Weiteren spielen die Jungmusiker bei verschiedenen Zeltfesten und anderen Veranstaltungen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Pflege der Geselligkeit, so durften die Jungmusiker ihr musikalisches Können beim letztjährigen Ausflug im Europapark den tausenden Gästen zum Besten geben. „Durch unsere gezielte musikalische Ausbildung der jungen Musikanten, profitiert letztendlich der ganze Klangkörper des Musikvereins und sichert sich so die Zukunft“, ist Anton Böll überzeugt.