Bronze in Bremen: Judoka George Udsilauri bei Turnier Dritter

Der Judoka George Udsilauri vom TSV Erbach hat bei den International Masters in Bremen in der Altersklasse U18 den dritten Platz belegt. Sein Bruder und Teamkollege Daniel Udsilauri schied in seiner Gewichtsklasse früh aus. Gemeinsam mit einer Auswahl von insgesamt acht Athleten des Baden-Württembergischen Judo-Kaders waren die Udislauri-Zwillinge zusammen mit Landestrainerin Beatrix Kästle in die 650 Kilometer entfernte Hansestadt gereist.

Daniel Udsilauri (Gewichtsklasse über 90 Kilogramm) musste sich schon im ersten Kampf seinem Gegner Keightley Watson aus Neuseeland geschlagen geben. Technisch und körperlich hätte Udislaurie auf Augenhöhe mit Watson sein und in dem Kampf mithalten können, aber die Aufregung und somit eine Unachtsamkeit im Bodenkampf machte ihm schon nach nur einer Minute Kampfzeit einen Strich durch die Rechnung und die weitere Teilnahme am Turnier zunichte.

George Udsilauri (bis 90 Kilogramm) musste in seinem ersten Kampf gegen den Australier Tiberius Oasa bestehen. Dies gelang ihm und er stand im nächsten Kampf dem Niederländer Vince Klijsen gegenüber, den er ebenfalls besiegte. George Udsilauri fand immer besser ins Turnier, steigerte sich von Kampf zu Kampf und gewann das Viertelfinale gegen Momodou Thienpont aus Belgien. Der nächste Gegner hieß Louis Mai aus Mannheim, Freund und Trainingspartner aus der Kadergruppe Baden-Württemberg. Mai war vor Turnierbeginn klarer Favorit auf einen der vorderen Plätze, somit konnte Udsilauri ohne Druck im Halbfinale gegen ihn auflaufen. Dies verhalf ihm zu bemerkenswerten Aktionen gegen den Mannheimer. Allerdings holte der zwei Jahre ältere Louis Mai zwei Waza-ari (halbe) Wertungen, unter anderem durch eine Kontertechnik, und somit den Sieg gegen den Athleten des TSV Erbach. Mai setzte sich dann auch im Finalkampf gegen den Niederländer Axel Heeren durch.

Für George Udsilauri ging es im „kleinen Finale“ dann um Bronze. Motiviert und voller Energie ging er in diesen Kampf. Mit klasse Techniken und einigen Wurfkombinationen holte er den Engländer Oliver Barratt von den Füßen und siegte durch einen Fußfeger mit vollem Punkt, Ippon.

Mit diesem dritten Platz beim internationalen Judoturnier in Bremen, bei dem mehr als 900 Athleten aus 22 Nationen am Start waren, zeigte George Udsilauri nach dem etwas enttäuschendem siebten Platz bei den deutschen Meisterschaften vor drei Wochen, dass mit ihm auch in der Altersklasse U18 zu rechnen ist. In wenigen Wochen geht es für die Brüder Udsilauri nach Berlin zum European Cup, einem der Wettkampf-Höhepunkte in diesem Jahr.

Die Judoabteilung des TSV Erbach bietet regelmäßig Anfängerkurse an und heißt alle Judoka auf der Matte in der Erlenbachhalle willkommen. Weitere Infos und Bilder gibt es auf der Facebookseite von Judo-Erbach und im Internet auf www.judo-erbach.de.